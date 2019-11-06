Maden işçileri mücadeleyi kazandı

Soma’dan Ankara’ya yürüyen madenciler eylemlerinin 32’nci gününde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile görüştü.

Görüşmelerinde olumlu sonuç alan madenciler, Soma ve Ermenek işçilerine tazminatlarının ödenme sözü verildiğini duyurdu. Beş yıldır kıdem tazminatları ve emeklilik hakları için mücadele eden işçiler içlerinden bir heyeti Ankara’ya göndermişti. Aralık ayına kadar tazminatlarının ödeneceğine dair anlaşma yapan madenciler ücretleri yatana kadar bir eylem çizgisi belirlediklerini açıkladı. Gazete Duvar’ın haberine göre, 13 Mayıs 2014’te Soma’daki facianın ardından Soma Holding ve Uyar Madencilik’te çalışan 3 bin 500 işçi tazminatları ödenmeden işten atılmıştı. Madenci işçileri beş yıldır kıdem tazminatları ve emeklilik hakları için mücadele ediyordu.

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