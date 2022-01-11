Mahkumiyet kararı olmadan burs kesilemez

Mahkeme, haklarında mahkûmiyet kararı ya da uzaklaştırma cezası olmayan öğrencilerin sadece eyleme katıldığı gerekçesiyle devlet bursunun kesilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Karar emsal nitelikte. Ankara 23. İdare Mahkemesi, Eskişehir’de eyleme katıldığı iddiasıyla öğrenim bursu kesilen bir öğrenci hakkında yapılan işlemin hukuksuz olduğuna hükmetti. Karar, benzer durumdaki öğrenciler için emsal nitelikte. DW Türkçe’nin haberine göre, Ankara 23. İdare Mahkemesi kararında, bursun kesilmesi için öğrencinin herhangi bir suçtan dolayı haklarında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş̧ mahkûmiyeti bulunması ya da öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası almış olması gerektiğini belirtti. Avukat Pınar Çelik Arpacı, benzer durumda bulunan başka müvekkillerinin de olduğunu belirterek, kararın eyleme katıldığı gerekçesiyle devlet bursu kesilen öğrenciler için emsal nitelikte olduğunu söyledi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 133

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.