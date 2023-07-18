Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun kapsül fabrikasında patlama

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 4 işçi yaralandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını belirtti. Yerlikaya, "Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı. AA

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