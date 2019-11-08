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9 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

‘Man Adası’nda tazminata bozma

08 Kasım 2019, Cuma 12:00
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘Man Adası’ iddiaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tazminat ödenmesine yönelik karar bozuldu.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik alınan kararla ilgili, “Haklılığımız, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin 4. Daire Mahkemesi’nce tesbit edilerek hukuksuz mahkeme kararları ortadan kaldırılmıştır” dedi. Gazete Duvar’ın aktardığına göre avukat Çelik, şunları söyledi: “Açıkçası baskı altındaki Türk yargısı, Erdoğan’a iyi bir ders vermiştir. Dileriz ki bundan sonra Erdoğan, gerekli dersi çıkarır ve yargıyı emellerine alet etmekten kaçınır.” Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, Kılıçdaroğlu hakkında ‘Man Adası’ dâvâsı kapsamında ödemeye mahkûm edildiği manevi tazminat kararlarına ilişkin istinaf tarafından bozma kararı verildiği yönüne yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, Kılıçdaroğlu hakkında ‘Man Adası’ dâvâsı kapsamında ödemeye mahkûm edildiği manevî tazminat kararlarına ilişkin istinaf tarafından bozma kararı verildiği yönüne yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Etiketler: kılıçdaroğlu, man adası, tazminat
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