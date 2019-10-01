Meclis'te ilk gündem yargı paketi

2.5 AYLIK TATİL SONRASI BUGÜN TOPLANACAK OLAN TBMM’NİN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ, UZUN ZAMANDIR BEKLENEN YARGI REFORM PAKETİ.

BU HAFTA SUNULACAK

ADALET Bakanlığının Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ilk paket AKP tarafından CHP, MHP ve İYİ Parti’ye sunuldu; HDP grubuna gönderildi. Taslak, teklife dönüştürülerek bu hafta TBMM Başkanlığına sunulacak.

CHP’DEN AYRI BİR TEKLİF

CHP de farklı parti ve STK’larla birlikte hazırladığı ayrı bir teklifi Meclis Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor. İçinde yargıyla ilgili bir anayasa değişikliği de bulunan teklifin bu hafta Meclise sunulması bekleniyor.

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Meclis’teki ilk gündem yargı reformu

TBMM yeni yasama dönemi 1 Ekim’de (bugün) Meclis’in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından 1 Ekim’de(bugün) yeni yasama dönemine başlıyor. Meclis’in ilk mesaisi yargı paketi olacak.

Adalet Bakanlığı’nın Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ilk paket AKP tarafından CHP, MHP ve İYİ Parti’ye sunuldu. Taslak metin HDP grubuna da gönderildi. 15 kanunda değişiklik öngören 38 maddelik pakette uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması, yargılamanın daha da hızlandırılması, istinaf mahkemesi kararlarına Yargıtay denetimi, hukuk alanında mesleklere giriş sınavı, avukatlara yeşil pasaport ve KHK ile ihraç edilmiş ama hakkında soruşturma olmayıp beraat edenlere İçişleri Bakanlığı onayı ile pasaportlarının iadesi gibi düzenlemeler yer alıyor. Taslak metin parti gruplarının değerlendirmesinin ardından bir teklife dönüştürülerek bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulacak. AKP’nin planı Meclis açıldıktan hemen sonra teklifin Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi, bir sonraki hafta da Genel Kurul’a getirilerek hızla yasalaşması.

İkinci yargı paketi hazırlığı da başladı

Gazete Duvar’ın haberine göre, teklifi bir “reform” olarak görmeyen CHP de farklı siyasi parti ve meslek örgütlerinin desteği ile hazırladığı ayrı bir teklifi Meclis Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor. İçerisinde yargıyla ilgili kısmı bir anayasa değişikliği de bulunan yasa teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığına verilmesi bekleniyor. Yargı paketi tartışmalarında en büyük beklentilerden biri de “dolaylı af” yorumlarına neden olan infaz kanununda değişiklik oldu. MHP’nin önceki dönem Meclis’e sunduğu 5 yıl şartlı ceza indirimi öngören teklif gündeme alınmadı. AK Parti’nin sunduğu teklifte de infaz kanununda beklenen değişiklik yer almadı. AK Parti yetkilileri toplumda büyük beklentiye yol açan bu konunun mutabakatla ele alınması gerektiğini, bir sonraki yargı paketinde bu yönde bir düzenleme yapılabileceğini açıkladı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da “İnfaz düzenlemesi siyasi pozisyonlara göre değerlendirilecek bir konu değil. Daha önce MHP’nin bu konuya ilişkin bir teklifi vardı. Ona baktık. O çerçevede bir taslak var elimizde. Bu konuyu en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız” dedi.