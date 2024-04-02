Meclis’teki sandalye sayısı değişti

Yerel seçimler CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısını da etkiledi. Belediye başkan adayı olan 4 milletvekilinin seçilmesiyle birlikte CHP’nin 129 olan milletvekili sayısı 125’e düştü.

CHP Grup Başkanvekili ve Afyon Milletvekili Burcu Köksal Afyon’da, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Kırıkkale’de, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı Kastamonu’da ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman’da belediye başkanı seçildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Malatya’dan aday olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise seçim yarışında ikinci oldu.Diğer partilerin aday gösterdiği milletvekillerinin hiçbiri seçilemedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’u, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ı, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nu ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’yı belediye başkan adayı olarak göstermişti. Haber Merkezi

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