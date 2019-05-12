Medya, sahibinin sesi oldu

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, iktidara yakın medyanın AKP’nin sırtındaki kamburu olduğunu söyledi.

Hükümete yakın yayın yapan medyayı AKP’nin beslediğini söyleyen Dilipak, “Media, hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olacaktı. Ama olmadı işte “Sahibinin sesi” oldu. Daha doğrusu, genel anlamda “parayı veren düdüğü çalar.” Birilerinin elinde rakiplerini susturmak için silâha, sopaya dönüştü. “Cilâlı adam devri”nden birilerini parlatmaya da yarıyor. “Trampen tahtası” işlevi de görüyor” dedi. Dilipak, “Siyasetle gayrimeşrû ilişkiye giren sermaye sahipleri, bankacılar, STK’lar, Media, Bürokrat, Cemaat hepsi birer tetikçiye dönüşüyor. Bunlardan kimi Media’yı arkasına alırsa tehdit kapsam, genişlik ve derinlik olarak güçleniyor” ifadelerini kullandı. T24’ün haberine göre, Dilipak “Ramazan ve Media” başlığıyla yayımlanan yazısında şunları yazdı: “Herkes elindeki yetkiyi başkalarını sindirmek, bastırmak, caydırmak, susturmak için kullanıyor. Yargıcın elinde yasa, siyasetçinin elinde otorite, bürokratın elinde bürokrasi, iş adamının elinde para, gazetecinin elinde ucundan kan damlayan kalemi var!

Askerinin, Polisinin geçmişte neler yaptığını hatırlayın. İşkenceler, darbeler… Herkes elindeki ile başkasına zarar vermeye kalkarsa bu işin sonu nereye varacak?”