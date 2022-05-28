6 siyasi parti genel başkanı bir araya gelecekleri toplantı öncesinde, “Memleket Sevdası, Türkiye’nin Masası” ifadelerini içeren bir video yayınladı.

CHP, İYİ Parti, DP, SP, Gelecek ve DEVA parti genel başkanları İstanbul’un fethinin yıldönümünde Gelecek Partisi ev sahipliğinde 4. kez bir araya gelecek. Toplantıda iş birliğinin temel ilke ve hedeflerinin belirginleştirilmesi ve daha önceki toplantılardan oluşturulan komisyonların çalışmaları değerlendirilecek. Toplantıya ev sahipliği yapacak Davutoğlu, toplantı öncesi çalışmaları değerlendirmek için diğer parti genel başkanlarını ziyaret etmişti. Davutoğlu en son olarak da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Komisyon raporları değerlendirilecek

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakat Metnine imza atan 6 parti tarafından son toplantıda parlamenter sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğinin temel ilke ve hedefleri konularında çalışacak komisyonlar kurulmuştu. Bu toplantıda liderlerin bu komisyonların çalışmalarından ortaya çıkan raporları değerlendirmesi bekleniyor. Öte yandan Altı siyasi parti genel başkanı bugün günü bir araya gelecekleri toplantı öncesinde, sosyal medya hesaplarında “Memleket Sevdası, Türkiye’nin Masası” ifadelerini içeren bir video yayınladı.

Birlikte kazanacak, birlikte başaracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu videoyu, sosyal medya hesaplarında; “Türkiye’nin masası” notuyla paylaştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise paylaşımında, “Bu masada ülkemizin problemlerini çözmeye ve insanımızın yüzünü güldürecek adımları atmaya kararlıyız. Birlikte kazanacak, birlikte başaracağız” mesajını verdi.

Bu masada çözeceğiz ne sorun varsa

Videoda masa yapan bir dede ile torunu arasındaki şu diyalog geçiyor: Torun: Yordun kendini, değecek mi girdiğin zahmete? Dede: Değer. Bak gör, ortaya ne çıkacak? Torun: Ne uğraşıyorsun? Dışarıda hazırı var. Dede: Hiçbir şey emek verdiğin kadar kıymetli değildir. Hem o dışarıda satılanların olayı ambalaj, içleri yaramaz. Torun: Altı üstü bir masa Allah aşkına… Dede: Güzel kızım, maddeye manayı veren insandır. Ahşap basittir ama bize hep tek bir şeyi hatırlatır: bir ağacı ve köklerini… Yani, birlikteliğimizi. Bu masa buranın masası ama hepimizin masası olacak. Sadece bugünü düşünürsek ‘altı üstü bir masa’, senin önünde uzun bir hayat var. Bu masada çözeceğiz ne sorun varsa. Güzel günlerde de dertte ve tasada da aile olarak bu masa etrafında paylaşılacak emeğimiz. Sadece kendini değil, hepimizi düşünürsen işte masa o zaman masa olacak.”