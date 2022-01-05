Erdoğan’ın açıkladığı memur ve emeklilerine yüzde 30.5, SGK ve Bağkur emeklilerine yüzde 25.47 zam, beklentilerin çok altında kaldı.

ENFLASYON FARKI DAHİ VERİLMEDİ

Maaşlardaki zam oranları, asgarî ücret için yapılan zammın çok gerisinde kalırken, TÜİK’in en son açıkladığı yüzde 36.08’lik tüketici ve yüzde 79.89’luk üretici resmî enflasyon oranları karşısında, enflasyon farkının dahi göz önüne alınmadığını gösterdi.

MAAŞLARDAKİ ERİMEYİ KARŞILAMIYOR

Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın: “Yüzde 30.5’lik artış, ateşi bir miktar alır, fakat közü söndürmeye yetmez.” Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: “Zam maaşlardaki erimeyi karşılamıyor ve ekonomik gerçeklerle de bağdaşmıyor.”

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Memur ve emeklide hayal kırıklığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan memur ve emekli zammı hayal kırıklığına sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022’nin ilk kabine toplantısı sonrasında, kamuoyundaki beklentilerin aksine emekliler ve memurlar için düşük oranda maaş artışları açıkladı. Erdoğan, üç saatlik kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçtiğinde, TÜİK’in açıkladığı yüzde 36,08’lik tüketici ve yüzde 79,89’luk üretici resmi enflasyon oranları doğrultusunda maaş artışı öngörülerini boşa çıkardı. Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte ilk altı ay için maaş ve ücretlerde yüzde 30,5’lik bir artış olacağını söyleyerek, “Yüzde 30,5’lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez” dedi.

Yükselen fiyatlar düşürülmeli

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aralık ayı enflasyon verisiyle Eylül ayından itibaren kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerindeki alım gücü kayıplarının gün yüzüne çıktığını ifade eden Yalçın, “Özellikle toplu sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıplarının giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık. ‘Ek zam/ilâve ödeme’ teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için ‘seyyanen’ olmasını istedik. Hükümet tarafından ek zam gündeme alınmış ancak sadece yüzde 2,5’lik bir artış yapılmıştır. Ocak ayı itibarıyla maaşlara yansıyacak yüzde 22,48’lik enflasyon farkının toplu sözleşme hükmü sonucu olduğu, ocak zammı olan yüzde 5’in ise toplu sözleşme kararı gereği olduğu unutulmamalıdır.” Bir an önce ekonomideki dalgalanmayı durdurmak ve yükselen fiyatları indirmek gerektiğini söyleyen Ali Yalçın, “Bir kez daha ifade ediyoruz ki sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır” ifadelerini kullandı.

Maaşlardaki erimeyi karşılamaz

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de Cumhurbaşkanının memur maaşlarına % 2,5 puan ekleneceğine yönelik açıklamasının memur maaşlarındaki erimeyi karşılamadığını belirterek, “Bu rakamlar ekonomik gerçeklerle de bağdaşmamaktadır. Bu noktada enflasyon farkı ile maaşlara yapılacak 2022 yılı artışları birbirine karıştırılmamalıdır” dedi. 22,46’lık enflasyon farkı, memur ve emeklilerin 2021 yılından kalan mahsuplaşması olduğunu söyleyen Kahveci, “Sayın Cumhurbaşkanının yüzde 2,5 oranındaki artışı ise 2022 maaş zammını %5+7’den %7,5+7’ye yükseltmiştir. Dolayısıyla 2022 yılında %7,5+7’lik zam memurlarımızın ve emeklerimizin ekonomik sorunlarını çözmekten uzaktır. Ayrıca bu oranlar Türkiye Kamu-Sen’in ek zam talebini de karşılamamaktadır. Bu nedenle Türkiye Kamu-Sen olarak memurlarımızın ve emeklerimizin yaşanan yüksek oranlı enflasyondan korunması, alım güçlerinin yükseltilmesi için ek zam yapılması, refah payı verilmesi konusundaki taleplerimizde ısrarlı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA