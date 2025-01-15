Memurlar iş bıraktı

MEMURLAR, “SEFALET ZAMMI” OLARAK NİTELEDİKLERİ YÜZDE 11,54’LÜK MAAŞ ZAMMINI PROTESTO İÇİN TÜRKİYE ÇAPINDA İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPTILAR.

“SEFALET ZAMMINA HAYIR!” DEDİLER

81 ilde iş bırakan KESK üyeleri, Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. İş bırakan memurlar, iktidara “Sefalet zammı değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz” diye seslendiler.

BAKANLIK ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ

Birleşik Kamu-İş, Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu ve BASK üyeleri, bir günlük iş bırakma eylemi sonrasında, maaş zamlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptıkları gösteri yürüyüşüyle protesto ettiler.

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Memurlar meydanlarda

Yüzde 11,54’lük memur zammına karşı harekete geçen kamu çalışanları, ülke genelinde iş bırakarak meydanlarda toplandı.

Memur zammı yüzde 11,54 olarak belirlendi. Yaklaşık 2,5 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı da ilgilendiren karara karşı kamu çalışanları ülke genelinde iş bıraktı. Kamu çalışanları, yüzde 11,54’lük zamma karşı yurdun dört bir yanında meydanlara çıktı. 81 ilde iş bırakan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, “Memur maaş artışları Erdoğan-Şimşek programına göre değil gerçek enflasyon oranına göre yapılmalıdır. Bu sefalet zam aldatmacasına karşı, en düşük memur maaşının acilen yoksulluk sınırının üzerine yani 79 bin TL’ye çıkartılmasını talep ediyoruz” dedi.

Emeğimize hakaret

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (Hür-Sen) ve Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları (BASK) üyeleri, bugün bir günlük iş bırakma eylemi yaparak “sefalet ücreti” olarak nitelendirdikleri maaş zamlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde protesto etti. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hüseyin Kara, “TÜİK’in açıkladığı yüzde 44,38’lik yıllık enflasyon oranı çarşıda, pazarda yaşadığımız gerçeklerle asla bağdaşmamakta. Kamu emekçilerinin maaşlarına yüzde 11,54 gibi trajikomik bir zam uygulamak, alın terimize ve emeğimize yapılmış büyük bir hakarettir” dedi.

Yoksulluğa sürükleniyoruz

Diyarbakır’da bir günlük iş bırakma eylemi yapan kamu emekçileri, maaşlarının mum gibi eridiğini ve ülke olarak hızla yoksulluğa sürüklendiklerini dile getirdi. Kamu emekçileri adına açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Mehmet Uluğ, kamu emekçileri olarak toplumun diğer kesimleri gibi yıllardır artan enflasyon, hayat pahalılığı ve düşük ücret zamları karşısında yoksullaşmaya mahkum edildiklerini söyledi. Uluğ, “Alım gücümüz düşerken, en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılamakta zorlanıyoruz. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları gerçeğin birazını bile yansıtmazken, maaşlarımız mum gibi eriyor ve ülke olarak hızla yoksulluğa sürükleniyoruz” dedi.

Adil bir gelir dağılımı istiyoruz

Kamu emekçileri, sefalet zammı olarak niteledikleri yüzde 11,54’lük zammı, iş bırakarak Sultanahmet Meydanı’ndan Beyazıt Meydanı’na yaptıkları yürüyüşle protesto etti. Yağmur, rüzgar ve soğuğa rağmen gerçekleşen eylemde Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) adına İstanbul Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak konuştu, “Bu sefalet zam aldatmacasına karşı en düşük memur maaşının acilen yoksulluk sınırının üzerine yani 79 bin TL’ye çıkartılmasını talep ediyoruz... Tüm emekçiler için insanca yaşanabilir bir ücret ve adil bir gelir dağılımı istiyoruz” dedi.

Ankara - Anka