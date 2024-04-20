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20 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Mevlüt Polat Ağabeyi rahmetle yâd ettik

20 Nisan 2024, Cumartesi
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri hayattayken Risale-i Nur eserlerini tanıyan ve okuyan Mevlüt Polat Ağabey, vefat yıl dönümünde duâlarla anıldı.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Mevlüt Polat, 17 Nisan 2014’de vefat etmişti. Yayınlandığı ilk günden itibaren Yeni Asya okuyucusu olan Mevlüt Polat Ağabey ömrünü Risale-i Nur hizmetlerine vakfetmişti. Yatsı namazı için gittiği camide Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuşan Mevlüt Ağabey, 18 Nisan 2014 Cuma günü İstanbul Karacaahmet’deki Şakirin Camii’nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla ebedî âleme uğurlanmıştı. Mekânı Cennet olsun.

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