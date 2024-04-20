Mevlüt Polat Ağabeyi rahmetle yâd ettik

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri hayattayken Risale-i Nur eserlerini tanıyan ve okuyan Mevlüt Polat Ağabey, vefat yıl dönümünde duâlarla anıldı.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL Mevlüt Polat, 17 Nisan 2014’de vefat etmişti. Yayınlandığı ilk günden itibaren Yeni Asya okuyucusu olan Mevlüt Polat Ağabey ömrünü Risale-i Nur hizmetlerine vakfetmişti. Yatsı namazı için gittiği camide Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuşan Mevlüt Ağabey, 18 Nisan 2014 Cuma günü İstanbul Karacaahmet’deki Şakirin Camii’nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla ebedî âleme uğurlanmıştı. Mekânı Cennet olsun.

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.