Mikail Yaprak’ın tedavisi devam ediyor

Gazetemiz yazarlarından Mikail Yaprak, 1 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde ani tansiyon yükselmesi ve fenalaşması sonucu 112 Acil Ambulansı ile Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırılmıştı.

Doktorlarından alınan bilgiye göre, burada yapılan laboratuar ve radyolojik tetkiklerinde yüksek tansiyona bağlı beyin damarlarında tıkanma ve bununla ilgili beyin bölgesinde hasar tespit edildi.

Aynı zamanda akciğerlerinde daha önceden mevcut olan bronşitin nüksetmesi sonucu solunum yetmezliği gelişti. Nöroloji Kliniğinde Yoğun Bakım Ünitesine alınan Mikail Yaprak solunum yetmezliği sebebiyle entübe edilerek solunum cihazına bağlandı. Beyindeki hasar için ilâç tedavisine başlandı. Beslenmesi için damar yoluyla serumlar veriliyor. Yapılan tedavi sonucu akciğerlerindeki kısmî iyileşmeyi takiben entübasyon cihazı geçen hafta çıkarıldı. Ancak burun yoluyla oksijen tedavisi devam ediyor. Beyindeki hasarın iyileşmesi ve infeksiyon için medikal tedaviye devam ediliyor.

Duaya devam

Şuuru açık. Fizikî uyaranlara cevap veriyor. Sözlü uyaranlara kısmî cevap veriyor. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Entübe durumundan çıktı. Kan değerlerindeki bazı sapmalar ve enfeksiyon etkisi giderilmeye çalışılıyor. Bunlar başarılırsa normal servise çıkacak. Dua ve manevî desteklere devam edelim.

İSMAİL TEZER - İSTANBUL