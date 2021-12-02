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2 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Millet can derdinde, iktidar rant pesinde

02 Aralık 2021, Perşembe 02:30
EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİRKEN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİYLE ORMAN ALANLARI “YAPILAŞMA”YA AÇILDI.

ORMANI DA RANT KAYNAĞI GÖRÜYOR

Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliklerine göre, 'kamu yararı' ve 'zaruret' kararı verilirse ormanlık alanda belirli bina ve tesisler yapılabilecek. Doç. Dr. Cihan Erdönmez: “Bu yönetmelikler, ormanları rant kaynağı olarak görme anlayışının uzantısından başka birşey değil.”

SİYASî VE İDARî BASKILAR VAR

“Anayasanın 169. maddesindeki açık nedeniyle Orman Yasasının ilgili maddeleri siyasetçilerin adeta oyuncağı haline geldi. Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde denetleme işlevini yerine getirmek isteyen, gerekli tutanakları tutan ormancıların üzerinde siyasî ve idarî baskılar var.”

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Millet can derdinde, iktidar rant peşinde

Doç. Dr. Cihan Erdönmez, “Ülke ekonomisinin dibe vurduğu artık hemen herkes tarafından kabul edilen böyle bir dönemde, Orman Kanunu’nun uygulanması ile ilgili yönetmelikler, ormanları rant kaynağı olarak görme anlayışının uzantısından başka bir şey değil!” dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Cihan Erdönmez, “Orman Kanunu’nun uygulanması ile ilgili yönetmelikler, ormanları rant kaynağı olarak görme anlayışının uzantısından başka bir şey değil! Ülke ekonomisinin dibe vurduğu artık hemen herkes tarafından kabul edilen böyle bir dönemde, orman alanlarında verilecek izinler yoluyla Hazine’ye gelir sağlanması da gözetilen amaçlardan biri olabilir” diye konuştu. T24’ün haberine göre, Resmî Gazete’nin önceki günkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre ormanlık alanlarda ‘kamu yararı’ ve ‘zaruret’ bulunması halinde; liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine; savunma ve güvenlik tesislerine; enerji üretim santralleri, radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, baz istasyonları, petrol ve doğalgaz boru hattı; ruhsata dayalı petrol ve doğal gaz arama, işletilme ve yeraltı doğal gaz depolanmasına ilişkin tesislere; aile sağlığı merkezi, hastane gibi sağlık tesislerine; ilk, orta, lise ve dini eğitim tesisi ile dini eğitim tesisine bağlı uygulama maksatlı ibadethane tesisi gibi eğitim tesislerine; ceza infaz kurumu tesislerine ve bunlarla ilgili yer, bina ve tesislere izin verilebilecek.

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz

Doç. Erdönmez, yönetmeliği yorumlarken, “Bu konudaki asıl sorun konuya esas teşkil eden Orman Yasası ve onun çerçevesini çizen Anayasa’nın 169’uncu maddesidir. Şöyle ki; Anayasa’nın 169’uncu maddesi orman alanlarının ormancılık dışı uygulamalara tahsisi ile ilgili en üst hukuk normudur. Söz konusu maddenin konuyla ilgili 2’inci fıkrası şu şekildedir: ‘Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.’ Görüldüğü üzere Anayasa, orman alanı tahsisleri ile ilgili olarak yıllardır dile getirilen ‘üstün kamu yararı’ ilkesi yerine yalnızca ‘kamu yararı’ ilkesini içermektedir.” ifadelerini kullandı. Bu arada, Erdönmez, “Söz konusu değişiklik, yıllardır alışık olduğumuz ihtiyaç duyulan araziyi en ucuz arsa olarak görülen orman alanları ile karşılama ve ormanları yalnızca bir rant kaynağı olarak görme anlayışının bir uzantısından başka bir şey değildir” sözlerini de sarf etti. 

Haber Merkezi - İstanbul

 

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