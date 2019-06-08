MSB'den Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme

Irak'ın kuzeyinde 13 gündür devam eden Pençe Harekatı’nda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği, 53 mayın ve el yapımı patlayıcının imha edildiği, örgüte ait 74 mağara ve sığınağın da kullanılamaz duruma getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Pençe Harekatı'na ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 13 gündür başarılı şekilde devam eden harekatta, toplam 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekat kapsamında, 53 mayın ile el yapımı patlayıcının imha edildiği, örgüte ait 74 mağara ve sığınağın da kullanılamaz duruma getirildiği bildirildi. AA

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