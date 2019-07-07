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7 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

MSB: Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

07 Temmuz 2019, Pazar 00:32
Şanlıurfa’da 26 Haziran'da denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'da denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da bir Mehmetçik'in 26 Haziran'da gerçekleştirilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Mehmetçik'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şehidin ailesine acı haber verildi 

Şanlıurfa’da 26 Haziran'daki denetlemeler esnasında rahatsızlanmasının ardından şehit olan askerin Adana'daki babaevine Türk bayrakları asıldı. 

Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Volkan Şevik'in (23), Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.

Şevik'in babaevine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Şehidin cenazesinin 7 Temmuz Pazar günü toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

AA

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