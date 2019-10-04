"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

MSB: Üçüncü birleşik kara devriyesi başladı

04 Ekim 2019, Cuma 10:28
Milli Savunma Bakanlığından "Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi başladı." açıklaması yapıldı.

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında, TSK ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi başladı. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı." bilgisi paylaşıldı.

AA

Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji'den 4 şehre kuvvetli yağış uyarısı

    Yeni kurulan ve kapatılan fakülte ve enstitüler Resmi Gazete'de yayımlandı

    Güney Kore'de Mitag tayfunu alarmı: Ölü sayısı 10'a yükseldi

    MSB: Üçüncü birleşik kara devriyesi başladı

    Mağdurlar ortak geleceği demokrasiyle inşa edecek

    Ben KHK’lıyım terörist değilim

    Referanslı hâkim adalet dağıtamaz

    Depremlere neden aldırmıyoruz?

    Adalet temelli yeni bir başlangıca ihtiyaç var

    Gıyasettin Emre’yi duâlarla anıyoruz

    Anayasa Mahkemesi Sırrı Süreyya Önder kararının gerekçesini açıkladı

    ABD'li komutandan Türkiye açıklaması

    İstanbul'da sıcaklıkların düşmesi bekleniyor

    Sendika başkanı kendi maaşına yüzde 85 zam yaptı

    Almanya'daki camiler kapılarını gayrimüslimlere açtı

    Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu

    Enflasyon “düştü” zamlar sürüyor

    AP: Son Brexit teklifi yetersiz

    Bağdat'taki gösterilerde ölü sayısı 19'a yükseldi

    Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüşecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ben KHK’lıyım terörist değilim
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu dramlar bitsin artık
    Genel

    Mağdurlar ortak geleceği demokrasiyle inşa edecek
    Ahmet BATTAL

    Tutuklama sarmalı ve AYM
    Genel

    Referanslı hâkim adalet dağıtamaz
    Süleyman KÖSMENE

    Ehl-i Beyt’in imamları kimlerdir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, insanı mu’cizâne terbiye ediyor
    Cenk ÇALIK

    Kimyager sinekler
    Cevher İLHAN

    “Yeni ekonomi programı” faturası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.