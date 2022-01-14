'Muhalefetin gecikmesi iktidara yarıyor'

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin kurucularından Mehmet Ali Çalışkan, muhalefetin ittifakta gecikmesinin, iktidara yaradığını söyledi.

Seçmen izleme araştırmaları yapan Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin kurucuları arasında bulunan Mehmet Ali Çalışkan, Karar’da “Muhalefetin kazanma korkusu” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Çalışkan muhalefetin seçimleri kazanması durumunda olacakları şu şekilde anlattı: “Seçimlerden parlamentoda 360 üzerinde sandalye kazanarak çıkarlarsa bununla eşzamanlı olarak yönetim sistemi için esaslı bir anayasa değişikliği sürecini başlatmaları beklenecek. Referandumun ardından da yeni bir genel seçim süreci başlayacak. Bu seçimlerden önce 2024 Mart’ında yerel seçimler yapılacak. Yerel seçimler ve anayasa değişikliği sonrası yapılacak genel seçimlerin mevcut ittifaklar arasında değil de ya yeni şartlara göre oluşmuş ittifaklar ya da tüm partiler arasında bir rekabete sahne olması da kuvvetli ihtimal.”

Zorlu bir muhasebeye sürüklüyor

Çalışkan şunları söyledi: “2023 ile başlayıp 2025 ortalarına kadar sürmesi muhtemel bu seçimler silsilesine bir de partilerin kongre ve kurultayları eşlik edecek. Böyle bir süreç, Türkiye siyasetinin önümüzdeki üç yılda hem yeni siyasal aktörlerin ve yeni bir siyasetçi kuşağın sahneye çıkışı hem de yeni bir siyasal düzenin ve rekabet ortamının oluşumu gibi büyük bir dönüşüm geçirmesi ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bu kadar kısa vadede bu kadar esaslı değişim ihtimali de partileri ve liderleri oldukça zorlu bir muhasebeye sürüklüyor. Bugünden verilecek her kararın bu süreçte ayak bağı olması ihtimali ittifakın kuruluşunu geciktiriyor. Ancak bu gecikme, seçmenlerin muhalefeti Cumhur İttifakı’nın rakibi ve iktidar alternatifi olarak görmelerini de engelliyor ve memnuniyetsizliğe rağmen Cumhur İttifakı’nı kolayca terk edilemeyecek bir güce dönüştürüyor.”

Siyasi üstünlüğü elde etmek gerek

“Türkiye şüphesiz tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidiyor” diyen Çalışkan, “Cumhur İttifakı siyasî partileri, meclisi ve sivil toplumu karar alanının dışına çıkararak güvenlikçi otoriter tutumun kalıcılığını hedefleyen, karar mekanizmasının aşırı merkeziliğini ve kişiselliğini kurumsallaştıran siyasi ve stratejik bir ittifak ile seçime hazırlanıyor. Muhalefet ise ittifakı siyasî bir girişimden çok seçim stratejisi olarak gören, her partinin kendi performansını sahaya yansıttığı, yatırımını ittifak politikaları ve programından ziyade iktidardan duyulan memnuniyetsizliğe yapan bir görüntü çiziyor. Seçimi kazanmanın anahtarı muhalefetin elinde ancak anahtarı kullanmak kazanma korkusundan, kazanma arzusuna geçişi gerektiriyor (...) Zira psikolojik üstünlüğe sahip olmak seçim kazanmak için yeterli değil. Siyasî üstünlüğü de elde etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.