"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

'Muhalefetin gecikmesi iktidara yarıyor'

14 Ocak 2022, Cuma
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin kurucularından Mehmet Ali Çalışkan, muhalefetin ittifakta gecikmesinin, iktidara yaradığını söyledi.

Seçmen izleme araştırmaları yapan Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin kurucuları arasında bulunan Mehmet Ali Çalışkan, Karar’da “Muhalefetin kazanma korkusu” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Çalışkan muhalefetin seçimleri kazanması durumunda olacakları şu şekilde anlattı: “Seçimlerden parlamentoda 360 üzerinde sandalye kazanarak çıkarlarsa bununla eşzamanlı olarak yönetim sistemi için esaslı bir anayasa değişikliği sürecini başlatmaları beklenecek. Referandumun ardından da yeni bir genel seçim süreci başlayacak. Bu seçimlerden önce 2024 Mart’ında yerel seçimler yapılacak. Yerel seçimler ve anayasa değişikliği sonrası yapılacak genel seçimlerin mevcut ittifaklar arasında değil de ya yeni şartlara göre oluşmuş ittifaklar ya da tüm partiler arasında bir rekabete sahne olması da kuvvetli ihtimal.”

Zorlu bir muhasebeye sürüklüyor

Çalışkan şunları söyledi: “2023 ile başlayıp 2025 ortalarına kadar sürmesi muhtemel bu seçimler silsilesine bir de partilerin kongre ve kurultayları eşlik edecek. Böyle bir süreç, Türkiye siyasetinin önümüzdeki üç yılda hem yeni siyasal aktörlerin ve yeni bir siyasetçi kuşağın sahneye çıkışı hem de yeni bir siyasal düzenin ve rekabet ortamının oluşumu gibi büyük bir dönüşüm geçirmesi ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bu kadar kısa vadede bu kadar esaslı değişim ihtimali de partileri ve liderleri oldukça zorlu bir muhasebeye sürüklüyor. Bugünden verilecek her kararın bu süreçte ayak bağı olması ihtimali ittifakın kuruluşunu geciktiriyor. Ancak bu gecikme, seçmenlerin muhalefeti Cumhur İttifakı’nın rakibi ve iktidar alternatifi olarak görmelerini de engelliyor ve memnuniyetsizliğe rağmen Cumhur İttifakı’nı kolayca terk edilemeyecek bir güce dönüştürüyor.”

Siyasi üstünlüğü elde etmek gerek

“Türkiye şüphesiz tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidiyor” diyen Çalışkan, “Cumhur İttifakı siyasî partileri, meclisi ve sivil toplumu karar alanının dışına çıkararak güvenlikçi otoriter tutumun kalıcılığını hedefleyen, karar mekanizmasının aşırı merkeziliğini ve kişiselliğini kurumsallaştıran siyasi ve stratejik bir ittifak ile seçime hazırlanıyor. Muhalefet ise ittifakı siyasî bir girişimden çok seçim stratejisi olarak gören, her partinin kendi performansını sahaya yansıttığı, yatırımını ittifak politikaları ve programından ziyade iktidardan duyulan memnuniyetsizliğe yapan bir görüntü çiziyor. Seçimi kazanmanın anahtarı muhalefetin elinde ancak anahtarı kullanmak kazanma korkusundan, kazanma arzusuna geçişi gerektiriyor (...) Zira psikolojik üstünlüğe sahip olmak seçim kazanmak için yeterli değil. Siyasî üstünlüğü de elde etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Muhalefetin gecikmesi iktidara yarıyor'

    Kendi seçmenleri de rahatsız oluyor

    Zamlar akaryakıt istasyonlarını da vurdu

    Ücretli öğretmenlerin sesini duyan yok mu?

    Brezilya'da heyelan: Binlerce kişi tahliye edildi

    Son 24 saatte 75 bin 564 vaka gözlemlendi

    Erhan Usta: Erken seçime işaret

    Eksi rezervle mi meydan okunur?

    Tokayaev, Putin ile görüştü

    KGAÖ, Kazakistan’dan çekiliyor

    Orta ve Doğu Karadeniz'de 242 köye ulaşım sağlanamıyor

    Güney Afrikalı virologlar: Omicron sürü bağışıklığına yol açabilir

    Lübnan'da patlama

    İsrail askerleri birbirlerine ateş açtı

    Otomobillerde ÖTV düzenlemesi yapıldı: Matrah limitlerinde değişiklik

    Bir yılda 7,5 milyon insan, hak arama için başvurdu

    Şok intiharın sebebi umutsuzluk

    Yemen harab olduktan sonra...

    Omicron ile virüs bir anlamda kendi sonunu getiriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enes’leri kaybetmeyelim
    Osman ZENGİN

    Enes üzerinden cemaatlere vurmak…
    Şükrü BULUT

    Büyük fırtına öncesindeki sessizliği işitiyor musunuz?
    Süleyman KÖSMENE

    Cemaat yurtları günah keçisi mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ümitsizlik ve intihar imanla önlenir”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seramik ustası Hafız Muhammed
    Faruk ÇAKIR

    Önce bir dinleseniz...
    Ahmet BATTAL

    “Devlette denetimsiz alan olmaz” da…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Cemaatler rahat bırakılmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.