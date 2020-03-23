BM’NİN TESBİTLERİNE GÖRE DÜNYA GENELİNDE 30 MİLYON MÜLTECİ VAR VE BUNLARIN ÇOĞU VİRÜSÜN YAYILMASINA UYGUN ŞARTLARDA YAŞIYOR. MÜLTECİ KAMPLARINDA TEDBİR ÇOK ZOR.

Çok yıkıcı etkileri olur

Gelİşmİş ülkeler bile salgınla mücadele etmekte zorlanırken sağlıkçılar uluslararası toplumun dünyadaki en kırılgan toplumlardan biri olan sığınmacılarda salgına karşı hazırlıklı olmasının önemine dikkat çekerek, salgının onlar arasında çok yıkıcı etkileri olacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Kamplarda nasıl olacak?

Dünya genelinde insanlara “Evinizde oturun, diğer insanlardan uzak durun ve hijyene önem verin” çağrısı yapılıyor. Ancak Londra’daki Kings Kolej’de sağlık uzmanı Profesör Richard Sullivan, “Bu tür önlemlerin bir mülteci kampında uygulanması neredeyse imkansız” diyor.

***

Mülteciler için korona alarmı

Doktorlar 30 milyona yakın mültecinin arasında corona virüsü salgını olmasının yıkıcı etkileri olacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Doktorlar mülteciler arasında corona virüsü salgını olmasının yıkıcı etkileri olacağı konusunda uyarıyor. Birleşmiş Milletler’e göre dünya genelinde 30 milyon mülteci var ve bu sayının çoğu virüsün yayılmasına uygun şartlarda yaşıyor. Gelişmiş ülkeler bile salgınla mücadele etmekte zorlanırken sağlık uzmanları uluslararası toplumun dünyanı en kırılgan toplumlarından birinde salgına hazırlıklı olmasının çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Dünya genelinde insanlara evlerinde oturma, diğer insanlardan uzak durma ve hijyene önem verme çağrısı yapılıyor. Ancak Londra’daki Kings Kolej’de sağlık uzmanı Profesör Richard Sullivan, “bu tür önlemlerin bir mülteci kampında uygulanması nerdeyse imkansız” diyor.

Kamplarda virüs pek bilinmiyor

Sullivan VOA’ye yaptığı açıklamada mültecilerin çoğunun çok kalabalık kamplarda yaşadığına dikkat çekti. Sullivan’a göre bu da virüsün yayılmasını hızlandırıyor. Sullivan beslenmenin önemine de dikkat çekiyor. Yaşadıkları stresin bağışıklık sistemini etkilediğini söylüyor. Cox’s Bazar Bangladeş’te yaklaşık 900 bin Arakanlı mülteciye 34 kampta ev sahipliği yapıyor. Birçoğu Myanmar’daki şiddetten kaçtı. VOA bu ay başlarında kampı ziyaret ettiğinde corona virüsüyle ilgili bilgi kamplarda pek yoktu. Bir erkek mülteci “virüsün ismini unuttum” dedi ve devamında virüsün farklı ülkelerde görüldüğünü duyduğunu ve insanların öldüğünü belirtti. Ardından da “ellerimizi yıkamalıyız” ifadesini kullandı. Cox’s Bazaar’ın yetkililerinden Doktor Kemal Hüseyin kamp yetkililerinin virüsü dışarıda tutabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Dışarıdan gelecek yardımlardan mahrumlar

“Yabancı sağlık görevlilerini kendi sağlıklarını kontrol etmeleri konusunda bilgilendirdik” diyen Hüseyin, dışarıdan yeni çalışan getirilmediğini ve bilgilendirme programlarının kamplarda uygulandığını söyledi. Sullivan, herhangi bir salgının hızlıca yayılacağını ve yıkıcı etkileri olacağını vurguluyor. Sullivan’a göre virüs kampta yayılırsa ölüm oranlarında önemli artış görülecek. Çadırlarda yaşayan kamplardakiler dışarıdan gelecek yardımdan da yoksun. İşte bunlar en fazla kırılgan olanlar. Bu duruma İdlib’deki çatışmalardan kaçanlarla Türkiye-Yunanistan sınırındaki kamplarda Avrupa’ya ulaşmayı bekleyenler de dahil. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü’nden Doktor Hilde Vochten Midilli adasındaki bazı kamplarda her 1300 kişi için bir musluk olduğunu, ama sabun bile olmadığına dikkat çekiyor, 5-6 kişilik ailelerin 3 metrekare alandan büyük yerlerde uyumadıklarını vurguluyor. Kenya’da Kakuma yaklaşık 200 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Kenya, Bangladeş, Irak ve Lübnan gibi birçok ülkedeki kamplarda sağlık koşulları kötü durumda.

***

İdlib’de 100 bin kişi ölebilir

Suriyeli uzmanlar virüsün İdlib’de etkili olmaya başladığını, bir milyon insanın virüse yakalanabileceğini ve 100 bin kişinin ölebileceğini belirtiyor.

Dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs 280 binden fazla insana bulaşırken, İdlib’deki yüz binlerce göçmen arasında tek bir Covid-19 vakası dahi tespit edilemedi. Bunun sebebi ise çok basit, henüz bölgede hiçbir test yapılamadı. Ancak sahada çalışan Suriyeli doktor ve sağlık uzmanları, aslında virüsün bölgede etkili olmaya başladığını savunuyor. Euronews’deki habere göre Covid-19’un belirtilerinin görülmeye başlandığı bölgede yaşanan ölümlerin, hastalıktan kaynaklı olduğunu kanıtlamak mümkün değil. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), insani ve sağlık koşullarının oldukça kötü olduğu İdlib bölgesinde koronavirüsün ortaya çıkması ve yayılma ihtimalinin olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. DSÖ, Esad yönetimine bağlı bölgelere geçen ay bir takım test kiti göndermişti, fakat muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesine henüz bu kitler ulaşmadı. Suriye Amerikan Tıp Derneği’nin basın sorumlusu Abdürrezzak Zaqzouq, “Ne yazık ki Suriye’nin kuzeyinde karantina alanlarımız bile yok. Burada bir salgın gerçekleşirse durum gerçekten trajik olur” diye konuştu. Sağlık uzmanları, İdlib bölgesinde bir milyon insanın virüse yakalanabileceğini ve 100 bin ila 120 bin kişinin ölebileceğini tahmin ediyor.

İnsanlar el yıkamaya su bulamıyor

Bölgedeki en büyük sorunlardan biri de tıbbı malzeme eksikliği. Örneğin şu an sadece 153 suni solunum cihazı bulunuyor, doktorlar en az 10 bin makineye ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. İdlib’de göçmen kampları: ‘Bırakın elimizi yıkamayı, insanlar çocuklarını yıkayacak su bulamıyor’ Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüse karşı önleyici tedbirler olan “el yıkama ve sosyal mesafeyi” koruma önerileriyle ilgili Maram Yardım ve Kalkınma Vakfı’nın İdlib direktörü Fadi Mesaher, “Ellerimizi yıkamamızı mı istiyorsunuz? Bazı aileler çocuklarını haftada bir kez yıkayacak su bile bulamıyorlar, geceleri dışarıda uyuyorlar” dedi. Normalde en fazla beş kişinin kalması gerektiği çadırlarda 12 kişi kalıyor. Bu koşullarda, sığınmacılar için sosyal mesafeyi geniş tutmak neredeyse imkansız.

DSÖ: Test kitleri önümüzdeki hafta İdlib’e ulaşacak

Çarşamba günü, Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’nin güneyindeki sınır ötesi çalışmaları sözcüsü Hedinn Hallldorrson, test kitlerinin önümüzdeki hafta İdlib’e ulaşmasını beklediklerini söylemişti. Fakat ne kadar test kitinin gönderileceği, testin ne zaman ve kimlere yapılacağına ilişkin bilgi vermeyen sözcü, testlerin Türkiye‘deki laboratuvarlara gönderileceğini bildirdi.