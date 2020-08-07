Mustafa Şentop, sözleşmeyi savundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem, 2’nci ve 3’üncü yasama yıllarına yönelik değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Şentop, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin tartışmalar konusundaki soru üzerine, bu konudaki değerlendirmeyi TBMM Başkanı olarak değil akademisyen kimliği ile yapmayı tercih ettiğini söyledi. Türkiye’de birçok tartışmanın ölüm kalım tartışması haline getirildiğine işaret eden Şentop, bu şekilde konuların içinden çıkılamayacağını, meselelerin daha soğukkanlı ve objektif şekilde tartışılmasının doğru olacağını dile getirdi. Kadına şiddet konusunda Türkiye’nin çok adım attığını söyleyen Şentop, “İstanbul Sözleşmesi’nin de buna katkısının olduğunu düşünüyorum. İtiraz edilen, aksayan yönlerin olması halinde bunların kanunla ilgili mevzuatlar üzerinden değerlendirilebileceği kanaatindeyim. Bu anlamda sözleşmeden çıkmayı zorunlu kılan bir durum olduğu kanaatinde değilim. Akademisyen olarak kanaatim budur” dedi.