Namaz kılanların oranı düştü

T24 yazarı Murat Sabuncu ve KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır Sayıların Dili programında bu hafta, son 10 yıldır gençlerle ilgili yapılan araştırmaları değerlendirdi.

Programda gençler arasında kendini ‘geleneksel muhafazakâr’ olarak tanımlayanların oranının yüzde 45’ten 43’e, ‘dindar muhafazakâr’ olarak tanımlayanların yüzde 25’ten 15’e düştüğünü, ‘modern’ olarak tanımlayanların oranının ise yüzde 29’dan 42’ye yükseldiğini gösteren veriler paylaşıldı. Kendisini dindar olarak tanımlayan gençlerin günlük pratiklerinin yıllar içinde değiştiğini belirten Ağırdır,“Gençlerde oruç tutanlar yüze 74’ten 58’e düşmüş. Düzenli olarak namaz kılarım diyenler yüzde 27’den 24’e gerilemiş. Daha geç evleniyorlar. Yalnız yaşayanlar çoğalıyor. İnanç seviyelerinde ‘dindarım’ diyenler azalıyor. Ateistim diyenler 10 yılda yüzde 1’den yüzde 4’e çıkmış. Başını örtenler azalıyor yüzde 57-58’den 50’ye düşmüş” dedi.

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Bize bakıp dinden soğuyorlar

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, dünkü yazısında ‘dinin bazıları tarafından kullanıldığını’ iddia ederek “Her devrin adamları, her zaman bir yolunu bulur ve gemilerini yürütürler. Bunlar, kendilerini gizlemek için toplumun itibar ettiği her şeyi kullanırlar. Cesur göründüklerine bakmayın, korkaktırlar. Cesaret gösterisi yapıyorlar. Tavus kuşu gibi tüylerini kabartıyorlar” ifadelerini kullandı. “Evindeki çerçeveletip duvara astığı Kâbe örtüsü ya da manasını öğrenme zahmetine bile katlanmadığı pahalı hat levhası onu kurtaramayacak” diyen Dilipak ayrıca ‘bugünkü Müslümanların’ kötü örnek olduklarını söyledi. Sputnik’in haberine göre, Dilipak’ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde: “Hani ‘el emin’ olacaktık, ‘Urvetül vuska’ olacaktık, ‘Veresetül enbiya’ olacaktık, ‘Yaşayan Kur’ân’ olacaktık!?. Güzel değil kötü örnek oluyoruz artık. İnsanlar bize bakıp dinden soğuyor.”