Nasıl bu hâle düştük?

AÇIKLANAN RAKAMLARA GÖRE ÜLKEMİZDE EN FAZLA ARTAN SUÇ TÜRÜ YÜZDE 41 ORANLA DOLANDIRICILIK OLDU. BU DURUM, "TÜRKİYE BU HÂLE NASIL DÜŞTÜ?" SORUSUNU GÜNDEME TAŞIDI.

GERGİN TARTIŞMALAR AHLÂKI DA BOZDU

Giderek derinleşen ekonomik kriz ve keskin kutuplaşmalarla şekillenen siyasî atmosfer, ülkedeki suç oranlarında çarpıcı bir artışa yol açtı. Adalet Bakanlığı’nın ceza mahkemelerinde açılan dosyaların detaylarına yönelik rakamları, Türkiye’de en fazla artan suç türlerini ortaya koydu. Rakamlar, ülkedeki mevcut siyasi iklime de adeta ayna tuttu.

DOLANDIRICILIK EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN SUÇ

Adalet Bakanlığı, ceza mahkemelerinde belirlenen 10 suç türünün 2023-2024 dönemindeki değişimini inceledi. Adalet Bakanlığı’nın raporunda, 2023 yılına kıyasla 2024’te en fazla artan suç türleri sıralandı. Dolandırıcılık, yüzde 41’lik oranla en fazla artış gösteren suç türü olarak kayıtlara geçti. Bunu yüzde 33’lük artışla “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak izledi.

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Nasıl bu hale düştük?

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2024’te dolandırıcılık, uyuşturucu ve şiddet suçlarında çarpıcı artış yaşandı. Türkiye’nin suç haritası, derinleşen krizlerin topluma nasıl sirayet ettiğini gözler önüne seriyor.

Adalet Bakanlığı’nın ceza mahkemelerinde açılan dosyalara ilişkin yayınladığı 2023-2024 verileri, Türkiye’de bazı suç türlerinde dikkat çekici artışlar yaşandığını ortaya koydu. Dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanımı, sahtecilik, kasten yaralama ve kasten öldürme gibi suçlar da artış gösteren diğer başlıca alanlar arasında yer aldı. Gazete Oksijen’in haberine göre veriler, son yıllarda yaşanan ekonomik ve toplumsal gelişmelerin adli tabloya da yansıdığını gösteriyor.

En fazla artan suç: Dolandırıcılık

Adalet Bakanlığı, ceza mahkemelerinde belirlenen 10 suç türünün 2023-2024 dönemindeki değişimini inceledi. Adalet Bakanlığı’nın raporunda, 2023 yılına kıyasla 2024’te en fazla artan suç türleri sıralandı. 2024 yılında, 2023’e göre en fazla artan suç türünün dolandırıcılık olduğu belirtildi. Dolandırıcılık, yüzde 41’lik oranla en fazla artış gösteren suç türü olarak kayıtlara geçti. Bunu yüzde 33’lük artışla “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” ve yüzde 21’lik artışla “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” izledi. Diğer suç türleri arasında “kasten yaralama” ve “kasten öldürme” yer aldı. Sahtecilik ve cinsel saldırı da en çok artış gösteren suç türleri arasına yazıldı.

Haber Merkezi