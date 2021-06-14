Salda Gölü’nde kirlilik iddialarını bakanlık yalanlarken, Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Şakar, açıklamalara tepki gösterdi.

Şakar, “Bizim dilekçelerimizden sonra Salda Gölü çevresindeki yerleşim yerleri için arıtma tesisi yapılacağı gündeme getirildi. Ancak bugüne kadar halen yapılmadı. Yetkililer şimdi Salda’ya kanalizasyon suyunun akmadığını söylüyorlar. Ama daha önce de arıtma tesisi yapacaklarını söylemişlerdi. Halen de söyleniyor. Eğer Salda’ya kanalizasyon suyu akmıyorsa neden arıtma tesisi yapılacak? Madem kanalizasyon suyu göle akmıyor arıtma tesisi yapmak kamu kaynaklarının boşa harcanması anlamına gelmez mi? İhtiyaç değilse yapılmasın” ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar’ın haberine göre Şakar, “Dünya bizim evimiz. İnsanlar doğa ile savaşmamalılar. Bu savaşın sonucu bellidir ve insanlar kaybedeceklerdir. Marmara Denizi’nde yaşanan olay insanların denize bırakmış olduğu kirliliğin su yüzüne çıkmasıdır. Eğer Marmara Denizi başından korunmuş olsaydı bu sorunlar yaşanılmazdı. Salda Gölü’nün de Marmara gibi olması beklenmemeli en kısa sürede gerekli önlemler alınmalıdır” diye konuştu.