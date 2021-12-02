"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Nureddin Nebati yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı

02 Aralık 2021, Perşembe 01:31
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi.

Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

Yeni Bakan Nebati'nin öz geçmişi

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu.

Siyaset Bilimi uzmanı olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora unvanı alan Nebati, farklı üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

Bir dönem tekstil işiyle uğraşan Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu. Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi olarak görev aldı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, ENSAR, TÜGVA, ÖNDER, UTESAV, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri vakıf ve derneklerde üyeliği bulunan Nebati, ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olarak görevler üstlendi.

Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi seçildi ve MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönem'de İstanbul, 25. Dönem'de Şanlıurfa, 26. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Nebati, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmeden önce Bakan Yardımcısı idi.

İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babası.

AA

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Millet can derdinde, iktidar rant pesinde

    Nureddin Nebati yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı

    2,9 milyar insan hala ‘çevrim dışı’

    İnternette çocuğunuzla beraber vakit geçirin

    Afrin’den getirilen zeytinyağı 35 bin tona çıktı

    Provokatif sözler çatışmayı körükler

    650 ilaç yok

    'Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır'

    Sağlık çalışanlarına ilişkin düzenlemeler TBMM'de kabul edildi

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    İstanbul Valiliği kış tedbirlerini kamuoyu ile paylaştı

    İngiliz medyası İslamofobik haberlerle dolu

    Olan, halka olacak

    Çiftçiye haciz yeniden başlayacak

    Basın kartında keyfîlik bitecek

    Fark 9 kata yaklaştı

    Öğretmenlere verilecek yeni haklarla ilgili Erdoğan'dan açıklama

    Yunus Emre vefatının 700. yılında anıldı

    AB: Kararlı ve güçlü şekilde Ukrayna ile birlikteyiz

    5 aylık Vida Cindi de Belarus-Polonya sınırında bekliyor...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ekonomik gidişat ve yükselen feryatlar
    Cevher İLHAN

    “Zâlimlerin piyonu” BAE ile işbirliği!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sen siyasî şeylere katiyen karışma!”
    Ahmet BATTAL

    İslâm, teslim ve temsil-3
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın Ziya Gökalp ile görüşmesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Akıl cehalet perdelerini nasıl yırtar?
    Genel

    Nureddin Nebati yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmede farkındalık (9)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.