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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Oğuzhan Asiltürk vefat etti

01 Ekim 2021, Cuma
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Millî Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk dün vefat etti.

86 yaşındaki Asiltürk, Eylül ayında Covid-19 kaynaklı zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Asiltürk’ün vefatını “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk’ın rahmetine kavuştu” sözleriyle duyurdu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter paylaşımında “Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dâvâ adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir” dedi.

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