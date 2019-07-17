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17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

OHAL tahribatı sürüyor

17 Temmuz 2019, Çarşamba 19:04
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 20 Temmuz 2018’de kaldırılan OHAL rejiminin ortaya çıkardığı ağır tahribatların bugün halen hayatın her alanında kendini hissettirdiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, kaldırılan OHAL’in etkileriyle ilgili hazırladığı rapora ilişkin değerlendirmede bulundu. OHAL’in kâğıt üzerinde kaldırılmasının üzerinden geçen bir senede 100 binlerce kişiyi doğrudan etkileyen ciddî hak ihlallerinin gerçekleştiğini ifadeeden Ağbaba, sistematik olarak uygulanan emek düşmanı politikaların yoğunlaşmaya devam ettiğini söyledi. Yaşanan hak ihlâllerini ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan OHAL Komisyonu’nun, geçen 1,5 senelik zaman periyodunda mağduriyetleri gidermek bir yana, bunu onaylayan bir notere dönüştüğünün altını çizen Ağbaba, açıklamasını şöyle sürdürdü: “20 Temmuz 2018’de kaldırılan OHAL rejiminin etkileri halen devam etmektedir. OHAL hukukunun ortaya çıkardığı ağır tahribatlar bugün halen hayatın her alanında kendini hissettirmektedir. OHAL sonrası süreçte de OHAL’in olumsuz mirası Türkiye demokrasisine ve hukuk sistemine zarar vermeye devam etti. 

OHAL’daki kanunsuz KHK’lar, YSK eliyle 31 Mart seçimlerinde halkın iradesini gasp etti. OHAL süreci ve KHK’lar 31 Mart seçimlerinde seçilmeye hak kazanan adayların mazbatalarının alınmasına engel oldu. KHK’lıların pasaportlarına herhangi bir hukuki gerekçe olmaksızın el konuldu vatandaşlarımızın seyahat özgürlükleri kısıtlandı. Hiçbir hukuki gerekçe olmadan işlerinden atılan en az 46 KHK’lı intihar ederek yaşamına son verdi.”

Ekonomik sıkıntılar zirveye ulaştı

Ağbaba, çalışma hayatındaki emek sömürüsü, grev yasaklamaları, işçi cinayetleri, kıdem tazminatı hakkının gaspı, zorunlu bireysel emeklilik sistemi gibi emek düşmanı politikaların OHAL rejimi ile başlayıp sonrasında da devam ettiğini söyledi. OHAL dönemi boyunca açığa çıkan ekonomik sıkıntıların OHAL sürecinden sonra da zirveye çıktığını savunan Ağbaba, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı Haziran ayı işsizlik verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısının rekor kırarak 4 milyon 417 bin 814’e yükseldiğini aktardı. Veli Ağbaba, OHAL’in sona erdiği 1 yıldan bugüne 2 milyondan fazla kişinin işsiz kaldığını kaydetti.

AA

Etiketler: veli ağbaba, ohal
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