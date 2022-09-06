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6 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Ömer Tuğrul İnançer dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

06 Eylül 2022, Salı
Mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer, Fatih Camii’nde ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı.

04 Eylül  Pazar günü vefat eden İnançer'in (76) naaşı, kurucusu olduğu Karagümrük'teki Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlar üstünde Fatih Camii'ne getirildi.

 

Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi önünde sanatçı Ahmet Özhan tarafından tekkenin postnişini İnançer için dua edildi.

 

Ailesinin yanı sıra sanat dünyasından pek çok isim ile talebelerinin ve sevenlerinin katıldığı merasimde, yürünen yol boyunca ilahi ve zikirler okundu, yüksek sesle dualar edildi.

Talebelerinin kol kola girerek arkasında yürüdüğü cenaze, Fevzi Paşa Caddesi'nde geçerek dualar ve ilahilerle Nureddin Cerrahi Tekkesi'ne taşındı.

İnançer'in naaşı, tekke içerisinde hazırlanan, Muzaffer Ozak, Safer Dal ve İbrahim Fahreddin Şevki'nin de metfun bulunduğu yere defnedildi.

Kalabalık nedeniyle az sayıda kişinin içeriye alındığı türbeyi ziyaret etmek için bekleyenler kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı

İnançer'in ailesi, ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazında taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile Halil Necipoğlu, Serdar Tuncer, Nurullah Genç, Mustafa Karataş, Necati Şaşmaz ile Kadir Çöpdemir'in de aralarında bulunduğu siyaset, sanat ve akademi dünyasından pek çok isim katıldı.

Cenaze namazı için binlerce kişinin saf tuttuğu cami avlusunda yer bulamayanlar İnançer'i cami dışında ebedi yolculuğuna uğurladı. Cenaze namazı sırasında İnançer'in bazı sevenleri ile öğrencileri gözyaşlarını tutamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, tezkiye konuşması yaptı.

 

Ömer Tuğrul İnançer

Bursa'da 1946'da dünyaya gelen Ömer Tuğrul İnançer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Türk kültürü ve sanatı ile ilgili pek çok çalışmaya imza atan, eğitimi sırasında özel olarak müzik dersleri alan İnançer, yaklaşık 20 yıl muhtelif şirketlerde müşavir-avukatlık yaptı.

İnançer, 1991'de kurucusu olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nda sanatçı-müdür olarak çalışmaya başladı, Haziran 2011'de emekli oldu.

Radyo ve televizyon programlarında misafir sanatçı olarak yer alan, yurt içi ve yurt dışında konserle müzik faaliyetlerinde bulunan, tasavvuf konusunda konferanslar veren ve seminerlere katılan İnançer'in çeşitli makaleleri, röportajları ve yayınlanan 8 kitabı bulunuyor.

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan, yazdığı kitaplarıyla, musiki ve dini alanda yaptığı konuşmalarıyla tanınan İnançer, evli ve 2 çocuk babasıydı.

AA

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