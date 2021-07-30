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30 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Orman yangınında vefat eden Akdemir (25) itfaiye ekiplerine su taşımış

30 Temmuz 2021, Cuma 11:54
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalması sonucu vefat eden gencin, gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı görüntüleri ortaya çıktı.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan ve İçmeler Mahallesi'ne kadar yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

 

Bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak vefat eden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı, alevlere müdahale eden ekiplere motosikletiyle su taşıdığı öğrenildi.

Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden video paylaştığı görüntüde, "Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin." sözleri dikkati çekiyor.

İkinci görüntüsünde ise yüzünde isler bulunan Akdemir'in, "Yangın hala devam ediyor, biz su taşıyoruz hala." ifadesini kullanıyor.

Akdemir'in bir ay önce de Görkem Hasdemir'in Şehit olduğu Marmaris orman yangınında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

AA

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  • Said Yüksekdağ

    30.7.2021 14:17:27

    Allah rahmet eylesin..

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