İKTİSATÇILARA GÖRE CİDDİ BİR YOKSULLUK BAŞLAYACAK. BU DURUMDA ORTA SINIF ÇÖKER. OYSA DEMOKRASİNİN VE HUKUKUN GÜVENCESİ ORTA SINIFTIR.

Uçurum varsa otoriterlik gelir

Doç. Dr. Bülent Küçük: “Demokrasi yalnızca bir özgürlük değil, aynı zamanda eşitlik meselesidir. Demokrasinin sürdürülebilmesi için orta sınıfın genişlemesi gerekir. Zengin yoksul uçurumunun derin olduğu ülkelerde otoriter rejimler kurulur.”

Gündelik hukuk tahrip oluyor

“EŞİTSİZLİĞİN derinleşmesi, yoksulluk ve genç işsizlik toplumda ahlakî krize yol açar. Diğer insanlarla olan gündelik hukuk tahrip olur. Komşuyla sosyal mesafe artar. Mahalleler arası birlikte yaşama ve dayanışma zedelenir.”

Muhafazakarlar Akp’den kopuyor

“Türkİye’de ‘kültürel/ideolojik kutuplaşma’ ile ‘sosyal kutuplaşma’ arasında örtüşme var. Eğitimli muhafazakâr kesimAKP’den kopuyor. Bu kopuş, AKP ekonomide, hukukta ve siyasette ters yolda ilerledikçe daha da güçlenerek artacak.”

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Orta sınıfın çökmesi siyasî ve ahlakî kriz doğurur

Doç. Dr. Bülent Küçük, “Orta sınıfın azalması, alt sınıfların genişletilmesi ve üst sınıfın küçük bir gruptan oluşması hem toplumsal, hem siyasal hem de ahlaki bir krizdir” dedi.

İktisatçılar, Türkiye’de çok ciddi bir yoksulluğun başlayacağını söylüyor. Bu durumda orta sınıf neredeyse yok olacak. Diken’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Küçük “Orta sınıfın yok olması nasıl bir toplum ortaya çıkarır?” sorusunu cevaplayarak şunları söyledi: “Orta sınıf, liberal demokrasinin ana gövdesidir. Orta sınıf, özgürlük, hukukun üstünlüğü ilkelerinin güvencesidir. Demokrasiyi ayakta tutmak için toplumsal eşitliliği görece sağlamak zorundasınız. Demokrasi yalnızca bir özgürlük değil, aynı zamanda görece eşitlilik meselesidir. Eşitlilik de o ülkedeki orta sınıfın genişlemesi ile ölçülür çünkü orta sınıfın genişliği, zengin ile yoksul arasındaki derin uçurumu daraltır. Demokrasinin sürdürülebilmesi için orta sınıfın genişlemesi gerekir.”

Zengin ile yoksul arasında uçurum var

Orta sınıfın kaybolduğu ülkelerdeki tehlikelerden bahseden Küçük, “Orta sınıfın zayıf olduğu ülkeler arasında Türkiye, Rusya, Hindistan, Brezilya var. Bunların toplumsal yapılarına baktığımızda zengin ile yoksul arasındaki uçurumun en derin olduğu ülkeler olduğunu görüyoruz. Siyasi yapılarına baktığımızda da demokrasinin ortadan kalkışını ve otoriter rejimlerin inşasını görüyoruz. İşte bunlar bu ülkelerdeki orta sınıfın küçük kalması ve genişleyememesinden kaynaklanıyor. Orta sınıfın azalması, alt sınıfların genişletilmesi ve üst sınıfın küçük bir gruptan oluşması hem toplumsal, hem siyasal hem de ahlaki bir krizdir” ifadelerini kullandı.

Eşitsizlik derinleşiyor

Genç işsizliğin yüksek olmasının risklerini anlatan Küçük, “Eşitsizliğin derinleşmesi, yoksulluk ve genç işsizlik gibi yapısal meseleler çoğu zaman toplumda ahlâkî bir krize tahvil olur. İnsanların diğer insanlarla olan gündelik hukuku tahrip oldu, oluyor” dedi. Gündelik hukukun tahrip olmasını açıklayan Küçük, “Komşunuzla aranızdaki sosyal mesafe artar. Mahalleler arasındaki eşitsizlik derinleştiğinde de birlikte yaşama ve dayanışma biçimleri zedelenir. Türkiye’de ‘kültürel/ideolojik kutuplaşma’ ile kaynakların eşitsiz dağılımına dayanan ‘sosyal kutuplaşma’ arasında anlamlı bir örtüşme var. ‘Tek millette’ birbirine gittikçe yabancılaşan en azından ‘iki ulus’ gerçeği ile karşıyayız” şeklinde konuştu.

AKP’den kopuş artıyor

Küçük, 2017 Anayasa Referandumu sonuçlarının eğitimli muhafazakârların AKP’yi terk ettiğini gösterdiğini ifade ederek, bu kopuş ile ilgili, “2017 Anayasa Referandum sonuçları bize bilgi veriyor. Fatih, Üsküdar gibi AK Parti’nin klasik, geleneksel tabanının yoğun olduğu yerlerdeki oy kaybı şunu açıklıyor: Orta sınıflaşmış olan eğitimli muhafazakâr kesim AK Parti’yi çok uzun zamandır terk etme eğilimindeydi. (…)Kopuş sürecine girmiş söz konusu nüfusun, AK Parti tabanının yüzde 10’una tekabül ettiği varsayılıyor. Bu kopuş, AK Parti ekonomide, hukukta ve siyasette ters yolda ilerledikçe şüphesiz daha da güçlenerek artacak. Bu kopuşun kentlerde daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz.