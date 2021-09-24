MİLLET İTTİFAKINA DAHİL CHP, İYİ PARTİ, DP VE SP İLE DEVA VE GELECEK PARTİLERİNİN HUKUKÇULARI PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ PROJESİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.

ORTAK METİN YAZILACAK

Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan muhalefet partileri ortak metin oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlki Ankara’da düzenlenen toplantıların ikincisi İstanbul’da yapıldı. Toplantıya altı partinin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu üst düzey isimleri katıldı.

YÜZDE 72’NİN TALEBİ

İYİ Partili Prof. Dr. Bahadır Erdem: “Halkta ‘Parlamenter sisteme geri dönelim’ diyenlerin oranı yüzde 72’ye çıkmış durumda. Ortak paydamız parlamenter sisteme geçmek. Bu birliktelik devam edecek. Bundan sonra yazıma odaklı çalışma yapacağız.”

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Ortak payda parlamenter sistem

Demokrat Parti, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi parlamenter sisteme dönüş için yol haritası belirlemek amacıyla ikinci toplantısını düzenledi.

Parlamenter sisteme dönüş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan altı muhalefet partisi de ortak metin oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlki Ankara’da düzenlenen toplantının ikincisi İstanbul’da yapıldı. Toplantıya CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi’nden hukuk ve seçim işlerinden sorumlu üst düzey isimler katıldı. İstanbul’daki toplantıyı düzenleyen İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Milliyet’e yaptığı açıklamada, İYİ Parti’nin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ilkelerini açıkladığını, muhalefet partilerinin de anayasa üzerine çalışma yürüttüğünü hatırlattı.

Tek çıkış yolu

“Ortak paydamız parlamenter sisteme geçmek” diyen Erdem, 6 partinin, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden çıkmak. Güçlü parlamenter sistem, güçlü TBMM, bağımsız tarafsız yargı, tarafsız cumhurbaşkanı” gibi ilkeleri, “Türkiye’nin olmazsa olmazı olarak düşündüğünü” kaydetti. Erdem, şöyle konuştu: “Siyasî krizlere sebep olmayan, siyasî kriz yaratmayan güçlü bir parlamenter sistem ekonominin düzelmesinin de tek çıkış yolu. Halkta ‘parlamenter sisteme geri dönelim’ diyenlerin oranı yüzde 72’ye çıkmış durumda. Millette böyle bir talep varken, muhalefet partileri temel ilkelerde benzer şeyleri söylerken, bizim bir araya gelip konuşmamamız, ortak paydayı güçlendirmememiz zaten milletin talebine ve isteğine aykırı hareket etmek olur. Bu birliktelik devam edecek. Siyasî ve insanî nezaket içerisinde hareket ediyoruz.”

‘Tarafsız cumhurbaşkanı istiyoruz’

Erdem, çalışmanın sistematiğine ilişkin şunları söyledi: “Örneğin hepimiz Cumhurbaşkanını tarafsız istiyoruz. Bu bizim ortak paydamız. İYİ Parti olarak ilkelerimizde tarafsızlığı sağlayan şartları ortaya koyduk ve ‘Millet mi yoksa Meclis mi seçecek bunu seçimlerden sonra milletçe, bütün siyasî partiler bir araya gelerek millete de sorarak karar veririz’ dedik. Önemli olan tarafsızlığı ortaya koymaktı. Biz cumhurbaşkanı için ‘bir kez, 6 yıl görev yapacak ve aktif siyasete geri dönemeyecek’ dedik. Meselâ Gelecek Partisi, ‘Meclis seçsin’ diyor. Bunu problem yapmıyoruz, çünkü bu bizim önemli bir ayrışmamız değil. Bizi birleştiren payda ve temel ilkeleri geliştiriyoruz. Bir farklılık varsa ayrıntıda, onu seçim sonrasındaki anayasayı hazırlama çalışmalarına bırakıyoruz. Doğrusu da bu. Millete faydalı bir anayasa böyle yapılır.”

‘Değiştirme ittifakı’

Çalışmanın Ekim itibarıyla Meclis’te yürütüleceğini belirten Erdem, “Bundan sonra yazıma odaklı çalışma yapacağız. Sonunda bir ilkeler bütününü, sayın genel başkanlara takdim edeceğiz. Bunu bir anayasa değiştirme ittifakı olarak değerlendirebiliriz” ifadesini kullandı. Bu çalışmanın “seçim ittifakı” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdem, “Göstermelik bir çalışma yapmıyoruz. İlkelerimiz çerçevesinde yapacağımız ve olabilir şeyleri ortaya koymak istiyoruz” diye konuştu.