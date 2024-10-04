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4 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

Otoriterleşme AB'den uzaklaştırdı

04 Ekim 2024, Cuma 11:51
AB Uyum Komisyonu Üyesi Dr. Jale Nur Süllü, AKP’nin 2007’den sonra otoriterleşen yönetim anlayışıyla demokratik değerlerden sapmasıyla AB kriterlerinden de uzaklaştığına dikkat çekti.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkan Yardımcısı ve AB Uyum Komisyonu Üyesi Dr. Jale Nur Süllü, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile tam üyelik müzakerelerinin başlamasının üzerinden 19 yıl geçtiğini hatırlatarak, “1999 Helsinki Zirvesi’nde resmen adaylık statüsünün elde edilmesi ve 3 Ekim 2005 tarihinde katılım müzakerelerine başlanan süreç, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca ulaştığı en önemli diplomatik hedeflerden birini gerçekleştirme potansiyeline sahipken 22 yıllık AKP iktidarlarının yanlış politikaları yüzünden adeta, heba edildi” dedi.

Süllü, 2018 yılına gelindiğinde AKP’nin politikaları yüzünden üyelik müzakereleri tamamen dondurulduğunu belirterek, “Siyasi irade eksikliği nedeniyle Türkiye’nin haklı tezleri dahi, AB ülkelerine ve kurumsal yapılarına karşı savunulamadı. İlişkiler mülteci sorunu, vize serbestisi ve Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi gibi belirli alanlardaki kısa vadeli iş birliklerine indirgendi. Aday ülke statüsünden söz edilmezken üçüncü ülke, partner veya komşu ülke olarak atıf yapılan bir ülke durumuna savrulduk” diye konuştu.

 

Eleştiriler görmezden gelindi

AKP’nin, ilk yıllarında reform söylemleri ile AB yolunda ilerlerken, 2007’den sonra otoriterleşen yönetim anlayışıyla demokratik değerlerden sapılmasıyla AB kriterlerinden de uzaklaşılmasına neden olduğunu söyleyen Süllü şunları söyledi: “Türkiye’nin AB sürecindeki en büyük engellerinden biri AKP’nin otoriter politikaları oldu. 2010 Anayasa değişiklikleri, Gezi Parkı protestolarına yönelik sert müdahaleler ve 2016 darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl uygulamaları, Türkiye’yi AB’nin temel değerlerinden uzaklaştırdı. Yargı bağımsızlığı zayıflarken, basın özgürlüğü üzerindeki baskılar artarak, Türkiye’nin AB standartlarına uyum sürecini ciddi şekilde zedeledi.” “AKP’nin ekonomik politikaları ve yolsuzluklarla mücadeledeki başarısızlığı, Türkiye’nin AB üyelik sürecine darbe vurdu” diye konuşan Süllü, “Yolsuzluk algısındaki artış, Türkiye’nin demokratikleşme sürecini olumsuz etkilerken, AB’nin bu konudaki eleştirileri görmezden gelindi. Aynı zamanda ekonomik reformların yetersizliği, Türkiye-AB ticari ilişkilerini de olumsuz yönde etkiledi” değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Kara - ANKARA

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