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22 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Özışık kardeşlerin ofisi arandı

22 Mayıs 2021, Cumartesi 18:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın sahibi olduğu internet sitesinin ofisinde arama yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüpheliler Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın sahibi olduğu internet sitesinin ofisinde arama yapıldı.

Arama sonucunda şüpheli şahısların kullanımında olan telefonlara ve dijital materyale el konuldu. Aramada suç ve suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

NTV

Etiketler: Özışık, ofis
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