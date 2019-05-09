Para, kadın, makam hırsı bizi perişan etti

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, iktidarı ve çevresindeki kesimin içine düştüğü durumu “Haram para ile saadet, hizmet, ibadet olmuyor… Para, kadın ve makam hırsı bizi perişan etti” gibi son derece keskin ifadelerle eleştirdi.

Dilipak, daha önce YSK’nın İstanbul belediye başkanlığı seçimini yenileyen kararını eleştiren bir yazı da yazmıştı. Bir süredir AKP’ye AKP cephesinden yaptığı eleştirilerle dikkat çeken Dilipak ‘Ah şu bizim Müslümanlar’ başlıklı bugünkü yazısına “Resulullah bir seferinde, ‘Size keyfinizi kaçıracak bir şey söyleyeyim mi, ölümü sıkça anınız’ der” diyerek başladı. Diken’in haberine göre, Dilipak’ın yazısında yaptığı bazı tespitler satır başlarıyla şöyle: -“Bir kavme olan düşmanlığınız sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin”, -“Aile ve gençliğin hali ortada. Ekonominin hali ortada. ‘Kem alat ile Kemalat’ olmuyor. Haram para ile saadet, hizmet, ibadet olmuyor.” -“‘Bu gidiş nereye!’ diye kendi nefsimizi hesaba çekmeden yola devam edemeyiz. Büyük bir savruluş yaşıyoruz. Para, kadın ve makam hırsı bizi perişan etti.” -”Müslümanların siyasetle imtihanı zor bir imtihan. Bu sadece Türkiye’de değil, her yerde böyle oldu. Ders almıyoruz. Bu geçmişte de böyle idi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak.”