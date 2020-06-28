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28 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

28 Haziran 2020, Pazar 14:40
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı dileği de yer aldı.

Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) şehadet haberi Manisa'daki ailesine verildi.

Yüksel'in şehadet haberini, Gökkaya Mahallesi'nde yaşayan baba Atalay ve anne Fatma Yüksel'e, Ahmetli Kaymakam Vekili Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Uçal Karataş, Ahmetli İlçe Emniyet Amiri Halil Beyhan verdi.

Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in naaşının bugün ikindi namazı sonrasında düzenlenecek törenin ardından Gökkaya Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yüksel'in şehadetine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Irak kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Kaplan Harekatı esnasında 28 Haziran tarihinde teröristlerle girilen çatışmada, ilimiz Ahmetli nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim. Tüm milletimizin başı sağ olsun."

AA

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