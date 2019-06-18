"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

PKK'nın Sason sorumlusu ölü ele geçirildi

18 Haziran 2019, Salı 12:24
Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin turuncu kategoride yer alan, PKK'nın Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 16 Haziran'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Doğruyol köyü kırsalında ölü ele geçirilen terör örgütü mensubunun, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle "turuncu kategori"de yer alan Ünal Dinar olduğu belirlendi.

Dinar'ın, 2014'te Çeltikli-Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu saptandı.

Öte yandan, Bitlis-Merkez ilçe Yenice köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit J. Onb. Hakan IŞIK 2019-60 Operasyonu"nda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Etiketler: Bitlis, terör, PKK, Sason
Okunma Sayısı: 348
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet Bakanı Gül: Düşüncesinden ötürü hiç kimse cezaevine girmemeli

    AB ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi

    AB Mursi'nin ölümüne sessiz

    Mısır, Mursi'ye yönelik tıbbi ihmal iddialarını reddetti

    'Mursi, Mısır'ın özgürlüğü için verdiği mücadelede vefat etti'

    PKK'nın Sason sorumlusu ölü ele geçirildi

    ABD ile terör örgütü YPG'nin ittifakı itirafçı ifadelerinde

    Suriye Dışişleri bakanı Muallim: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

    Sanayi üretimi geçen yıla göre yüzde 4 azaldı

    Konya'da 14 adrese uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

    Sayıştay: İBB sivil toplum kuruluşlarına yardım yapmadı

    ABD, tanker saldırılarından sonra Orta Doğu'ya ek bin asker daha gönderiyor

    Mursi'nin cenazesi sabaha karşı erken saatlerde defnedildi

    Suudi Arabistan'dan İhvan'a terör örgütü benzetmesi

    Uluslararası Af Örgütü'nden 'Mursi'nin ölümü soruşturulsun' çağrısı

    Demokrasi kapısı açıldı

    İki aday iki yorum

    Türkiye gündeminin en hassas konularından biri: Suriyeli sığınmacılar

    Eski yarbay Mehmet Alkan beraat etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demirel’den bir Said Nursî hatırası
    Genel

    İki aday iki yorum
    Genel

    Demokrasi kapısı açıldı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Doğru ve orta yol, üçüncü yol...
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, kalplere kuvvet ve gıda; ruhlara şifadır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Temsil, tebliğ ve tesbih üzerine
    Faruk ÇAKIR

    Bunları yapabiliriz
    Genel

    Uluslararası Af Örgütü'nden 'Mursi'nin ölümü soruşturulsun' çağrısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.