Pompeo: Çin Uygurlara karşı baskıya son vermeli

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Sincan'da Uygurlara yönelik toplu tutuklama ve ortadan kaybolma vakalarına dair güvenilir raporlar gelmeye devam ederken, Çin'e bu baskıcı taktiklere son verme çağrımı yineliyorum." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Uygur Türklerine karşı yürüttüğü baskıcı politikalarla uluslararası normları ihlal ettiğini belirtti. Bakan Pompeo, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananlara ilişkin Twitter'dan yazılı açıklama yaptı. Çin'in Uygurlara yönelik toplu tutuklamalara devam ettiğini hatırlatan Pompeo, "Sincan'da Uygurlara yönelik toplu tutuklama ve ortadan kaybolma vakalarına dair güvenilir raporlar gelmeye devam ederken, Çin'e, uluslararası normları ve kendi yasalarını ihlal eden bu baskıcı taktiklere son verme çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı. AA

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