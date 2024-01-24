Prof. Dr. Mustafa Nutku dualarla

Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden ve gazetemiz Yeni Asya’nın ilk sağlık köşesi yazarlarından Dr. Sadullah Nutku’nun oğlu Prof. Dr. Mustafa Nutku vefat etti.

Yeni Asya’da da yazıları yayınlanan Mustafa Yalçın Nutku’nun cenaze namazı bugün ikindi namazı sonrasında İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde kılındı. Mustafa Yalçın Nutku kimdir? Prof. Dr. Mustafa Yalçın Nutku, kimya profesörü. 1940, Ezine / Çanakkale doğumlu. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede doktorasını verdi (1971), doçent (1978) ve profesör (1991) oldu. Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. İttihad, Yeni Asya, Zafer ve Köprü’de yazıları yayınlanan Mustafa Nutku’nun “Harika Sistemler Alemi / İnsan Vücudu, İnsan Kâinat ve Hakikat Üzerine Sohbetler” adlı eserleri yayınlanmıştı.

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