Programda IMF izleri var

Karar gazetesinin ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçen gün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) piyasa dostu olduğunu söylerken “Ama bu program vatandaş açısından can yakıcı, acıtıcı bir programdır. Ne maaşlar reel olarak artacak, ne de gelirlerde kolaylıklar sağlanacak” dedi.

Zam ve vergi programı Kahveci, “Piyasa dostu program” başlıklı yazısında YEP’in Uluslararası Para Fonu (IMF) izleri taşıdığını belirtirken şunları yazdı: “IMF zihniyetinin yansıması ile fatura vatandaşa yüklenmeye başlandı. Vatandaş ödeyecek, şirketler kurtulacak. Vatandaş ödeyecek devlet harcayacak. O nedenle bu program piyasa dostu bir program olarak görülebilir. Ama toplum açısından yükü ve maliyeti hepimiz göreceğiz. Umarım kur düştü, faiz indi, enflasyon yükselmedi derken karanlıkta açlık ve üşümeyi aklımızdan çıkarıp sevinebiliriz.”

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.