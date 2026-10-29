İşte liyakatsizler ordusunu atayan bir mekanizma: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, “Ne yani ‘bizim çocuklar’ kazanmasın mı?” başlıklı yazısında, fon vurgunu üzerinden Türkiye’deki liyakatsizlik ve kayırmacılık sıkıntısını eleştirdi.

Krizin yalnızca ekonomik değil, ahlâkî sonuçları da bulunduğunu belirten Ocaktan, ideolojik tercihler ve aile bağlarıyla kurumların başına getirilen kişilerin bir “saadet zinciri” oluşturduğunu savundu. Ocaktan, “İşte liyakatsizliğin, nepotizmin kurumları nasıl çürüttüğünü gözler önüne seren yeni Türkiye’nin fotoğrafı” ifadelerini kullandı. Yaşananların temelinde yönetim sisteminin bulunduğunu savunan Ocaktan, “Elbette bu liyakatsizler ordusunu atayan bir mekanizma var ve bu mekanizmanın adı, her şeyi tek elde toplayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” dedi. Bütün yetkilerin tek kişide toplandığı bir yönetim modelinin ekonomik kriz, ahlâkî çürüme ve yozlaşmaya yol açacağını ileri süren Ocaktan, fon vurgununda adı geçenlerin vicdan muhasebesi yapma ihtiyacı duymamasını da eleştirdi. Haber Merkezi

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