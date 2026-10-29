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29 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

“Kimi tutukladınız, bakana ne oldu?”

29 Ekim 2026, Perşembe
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile YENİ Partili milletvekilleri arasında fon soruşturması nedeniyle tartışma yaşandı.

Ök’ün soruşturma kapsamında 220’den fazla kişinin gözaltına alındığını, 100 kişinin tutuklu olduğunu söylemesi üzerine YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik iddiaları hatırlatarak, “Kimi tutukladınız? Bakana ne oldu? İfadesini 15 günde zorla, 45 dakika çay içmeyi, millete ‘ifade’ diye anlatıyorsunuz” tepki gösterdi.

Karabat, 60 milletvekilinin sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgisinin olduğunu yönelik iddiaları gündeme getirerek, “Dedikoduysa bunları engelleyeceksiniz o zaman. Listeleri açıklayacaksınız. Bu kadar milletvekilinin onurunu kurtaracaksınız. Bu kadar bakanın da onurunu kurtaracaksınız” dedi.

Ankara - Anka

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