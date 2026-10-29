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29 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Örgün eğitimle birlikte 7 ayda hafız oldular

29 Ekim 2026, Perşembe
İstanbul Sultanbeyli İlçe Müftülüğüne bağlı Ayşe Akyüz Soğuksu Kur’ân Kursu öğrencileri Berra Nur Alkan ve Zehra Gül Karaca, hafızlıklarını 7 ayda tamamladı.

Örgün eğitimle birlikte Hafızlık Projesi kapsamında eğitimlerini sürdüren öğrenciler, klasik usule göre günde 5 sayfa ezber yaparak hafızlıklarını başarı ile tamamladı. Hem okul derslerinde hem de Kur’ân eğitiminde disiplin örneği sergileyen öğrenciler, yaşıtlarına da ilham kaynağı oldu. Hafızları ödüllendiren Müftü Bilal Albayrak, hafızlık makamının yüceliğine vurgu yaparak bundan sonraki eğitim hayatlarında başarı niyazında bulundu.

Haber Merkezi

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