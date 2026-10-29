İspanya'daki iki hızlı trenin çarpıştığı feci kazada 68 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yolcu treninin çarpıştığı kazada 68 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre, sabah yerel saatle 08.54'te Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde iki hızlı tren çarpıştı.

112 Acil servis kaynaklarına göre, çarpışmanın etkisiyle iki vagon yamaçtan yuvarlandı. Kazaya, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı trenin çarpışmasının neden olduğu ifade edildi.

Kazanın gerçekleştiği bölge Kastilya La Mancha'nın özerk hükümet başkanı Emiliano Garcia Page, tren kazasında en az 68 kişinin öldüğü açıkladı.

Page, basına yaptığı açıklamalarda, kazaya karışan iki trenden Iryo şirketine bağlı olan trende 40, Renfe AVE'ye ait olanda ise 24 kişinin öldüğünü, acil servislerin eğitimli köpeklerin yardımıyla ceset arama çalışmalarına devam edildiğini ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.

"Tam bir trajedi. İtfaiyeciler, daha fazla ceset bulunacağını tahmin ediyor. Aileler ve herkes için çok üzgünüm." diyen Page, yaralı sayısının ise 58 olduğunu belirtti.

Ölenlerin yanı sıra çok sayıda yaralının olduğu kaza iki trendeki toplam 544 yolcuyu etkiledi.

Kazada yamaca devrilen iki vagonun Iryo şirketine bağlı hızlı trene ait olduğu görüldü.

Bu arada Toledo çevresindeki tüm hastanelerde bugün için planlanan ameliyatların ertelendiği, kazada yaralananlara öncelik verileceği bildirildi.

İlk belirlemelere göre kazanın ana sinyalizasyon sistemindeki insan hatasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

Kaza nedeniyle Başbakan Pedro Sanchez ile bazı bakanlar ve muhalefetteki siyasi partilerin liderleri gün içindeki programlarını iptal etti.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Iryo şirketi, Madrid'deki Atocha tren istasyonundaki tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı.

İspanya'da son büyük tren kazası 18 Ocak 2026'da ülkenin güneyindeki Kurtuba kentine bağlı Adamuz ilçesinde meydana gelmiş, Iryo şirketine bağlı bir hızlı trenin raydan çıkması sonucu 46 kişi ölmüştü.

Yardım çalışmalarına askeri destek gönderildi

İspanya İçişleri Bakanlığı, kazanın meydana geldiği Toledo kentinin bağlı olduğu Kastilya ve La Mancha özerk yönetiminin talebi üzerine, jandarma, sivil koruma, polis, itfaiye, insansız hava birimleri ve Adli Tıp Servisi Büyük Afetler Ekibi'nin yanı sıra askerin de bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Askeri Acil Durum Birliğinin (UME) diğer ekiplerle kaza bölgesindeki yardım çalışmalarına katılacağı aktarıldı.

Çok sayıda yaralının olduğu kaza nedeniyle Toledo çevresindeki hastanelerde bugün programlı olan ameliyatlar ertelenirken, ameliyathaneler tamamen tren kazasında yaralananlar için ayrıldı.

Halka da kan bağışı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Diğer yandan Kastilya ve La Mancha Özerk Hükümet Başkanı Emiliano Garcia-Page, kaza yerinde basına yaptığı açıklamada, önceliklerinin yaralıların ve ölenlerin hastanelere nakledilmeleri olduğunu, tüm birimlerin koordineli çalıştığını söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez derin üzüntü duyduğunu belirtti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Toledo'daki ciddi tren kazasından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Ulaştırma Bakanı, Kastilya ve Leon Özerk Hükümet Başkanı ile sürekli iletişim halindeyim. Acil servisler, ilgili tüm yetkililerle koordinasyon halinde, kazadan etkilenenlere yardım etmek ve güvenliklerini sağlamak için sahada çalışıyor. Düşüncelerim, dayanışmam ve desteğim tüm mağdurlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Kazadan dolayı bu sabahki programını iptal eden Sanchez'in olay yerine gideceği aktarıldı.

Diğer yandan İspanyol basınında hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, "Ana sinyalizasyon sisteminin arızalanması sırasında bir teknik operatörün yaptığı insan hatasının kazanın muhtemel nedeni olduğu" iddia edildi.

Kaza öncesinde otomatik güvenlik sistemi arızalandığından trenlerin durduğu, hizmetin insan kontrolü altında yeniden başlatıldığı ve kazanın da bu sırada olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sanchez, 3 günlük yas ilan edileceğini açıkladı

Bu arada kaza yerine giden Başbakan Pedro Sanchez de kazadan ötürü ülke genelinde 3 günlük resmi yas ilan edileceğini duyurdu.

Kurtuba yakınlarında 18 Ocak'ta yaşanan, 46 kişinin öldüğü tren kazasına da atıfta bulunarak "İspanya gibi bir ülke için aynı yıl içinde 2 hızlı tren kazası yaşanması kabul edilemez." diyen Sanchez, bugünkü tren kazasıyla ilgili soruşturmanın sonuna kadar yürütüleceğini ve ihmal varsa bunun ortaya çıkarılacağını belirtti.

Sanchez, İspanyol demir yolu sistemine güveni yeniden inşa etmek ve yolcuların güvenliğini daha da garanti altına almak için gerekli tüm önlemlerin alınacağını kaydetti.

"Akıl almaz bir durum"

Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago ise Madrid'deki Atocha tren istasyonundaki ADİF demir yolları ana kontrol merkezinde yaptığı basın toplantısında, "Kontrol merkezinin, Iryo treni raylarda durmuş haldeyken, AVE treninin seferine devam etme kararı açıklanamaz. İspanyol demir yollarında trene arkadan çarpma, böyle bir kaza gerçekten akıl almaz bir durum." dedi.

Kazanın ana sistemdeki bir hatadan kaynaklanmadığını vurgulayan Puente, sistem arızası durumunda kontrol merkezinin devreye girdiğini, kırmızı sinyal olmasına rağmen AVE treninin seferine devam etmesine izin verilmesinin kazaya neden olduğunu aktardı.

Puente, "Sorun çözülmeden, anlaşılmaz bir şekilde trenin yoluna devam emri verilmesi anlaşılamaz ve yanlış bir karar." diyerek, kazayı şu şekilde anlattı:

"Urda istasyonundaki LZB kontrol sistemi, ağdaki 3 bilgisayarın iletişiminde meydana gelen bir arıza sonucu saat 08.30'da devre dışı kaldı. 63 kilometrelik bir alanda, sistem LZB güvenlik sistemini kaybetti ve bu da o bölümde seyreden tüm trenlerin otomatik olarak durmasına neden oldu. Bu noktadan itibaren trenler durduktan sonra Atocha İstasyonu'ndaki ADİF kontrol merkezi, sistemi devraldı. Merkez, saat 08.36'da AVE hızlı trenine normal yolculuğuna devam etmesine izin verdi. AVE treni, Urda istasyonunun girişinde Iryo treniyle çarpışana kadar (08.54) yaklaşık 25 kilometre yol katetti."

İspanyol Bakan, "kontrol merkezinin birkaç yanlış emir verdiğini ve bir durumda bir tren sürücüsünün karar veren kontrol görevlisini düzelttiğini" aktardı.

Puente, "Kontrol görevlisi, bölgedeki tüm trenlerin normal hızlarına dönmelerini emretmiş ancak trenlerden birinin makinisti onu düzelterek 'gözle görülebilen hız' emri verilmesi gerektiğini söylemiş. Bu da saatte maksimum 40 kilometre hız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

DSÖ'den tren kazasının yaşandığı İspanya'ya dayanışma mesajı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün yapılması planlanan ancak tren kazası nedeniyle ertelenen Madrid Küresel Obezite Zirvesi'nin düzenleneceği​​​​​​​ salonda konuştu.

Bu sabah Madrid'in güneyinde korkunç bir tren kazası meydana geldiğini belirten Ghebreyesus, "Durum henüz tüm detaylarıyla netleşmemiş olsa da çok sayıda insanın öldüğü anlaşılıyor. Ölenlere, ailelerine, İspanya hükümetine ve İspanyol halkına duyduğumuz saygıdan dolayı bugünkü etkinliğimizi ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Yeni tarih daha sonra duyurulacaktır." dedi.

Ghebreyesus, kazada ölenler için başsağlığı dileklerini iletti.

"Bu karanlık günde İspanya hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz." diyen Ghebreyesus, daha sonra salonda bulunanları bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti.

Ghebreyesus, kazaya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da paylaşımda bulunarak "Bu trajedide sevdiği birini kaybeden herkese en içten taziyelerimi sunuyorum. İspanya için yürek burkan bir gün." ifadelerini kullandı.

Avrupalı liderler taziye ve dayanışma mesajları paylaştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, haberden derin üzüntü duyduğunu belirterek, ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da haberi derin bir üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

AB Dönem Başkanı İrlanda'nın Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya'nın Toledo kentinde meydana gelen trajik tren kazası büyük üzüntüye sebep oldu. Ölenlerin yakınlarına ve tüm sevdiklerine en derin taziyelerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere Parlamentosunda düzenlenen haftalık Başbakan'a Sorular oturumunda İspanya'da yaşanan tren kazasına değindi.

Burnham, düşüncelerinin bu sabah yaşanan kazadan etkilenenlerle olduğunu aktararak "Başsağlığı dileklerimizi iletmek ve verebileceğimiz desteği sunmak için Başbakan Pedro Sanchez ile temas halindeyim." dedi.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot da kazadan dolayı derinden sarsıldığını belirterek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi, yaralılara ve yakınlarına desteğini iletti.

Prevot, İspanya'nın, Belçika'nın tam dayanışmasına güvenebileceğini belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yaptığı yazılı açıklamada, "İtalya hükümeti, Toledo yakınlarındaki trajik tren kazasının ardından bu zor zamanda, İspanya ve İspanyol halkının yanındadır. Benim ve hükümetimizin tüm üyelerinin düşünceleri, ölenlerin aileleri, yaralılar ve kurtarma çalışmalarında aralıksız görev yapan herkesle birliktedir." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, düşüncelerinin, İspanya'daki korkunç tren kazasında ölenler, yaralananlar ve aileleriyle birlikte olduğunu kaydetti.

Macron, Fransa'nın İspanya halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, X'ten yaptığı paylaşımda, İspanya'daki tren kazasında ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi.

Nawrocki, Polonya'nın İspanyol halkının acısını paylaştığını ve düşüncelerinin bu trajediden etkilenenlerle olduğunu dile getirdi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de X'teki paylaşımında, İspanya'da meydana gelen tren kazası nedeniyle üzüntüsünü ifade etti.

ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Sikorski, yaralılara acil şifalar diledi ve Polonya'nın bu zor zamanda İspanya ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, X'ten yaptığı paylaşımda, İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez'e taziyelerini iletti.

Nauseda, kazada ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu ve Litvanya'nın İspanya halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics de X'teki paylaşımında tren kazası nedeniyle ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu ve Letonya'nın, İspanya ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, İspanya'daki tren kazası nedeniyle ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi ve kazadan etkilenen herkese destek mesajı verdi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, X hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Kazanın kurbanları, aileleri ve yaralılarla dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Parmelin, "İsviçre, bu zor zamanlarda İspanya ve İspanyol halkının yanındadır ve tam dayanışma içerisindedir. Sahada seferber olan kurtarma ekiplerine de minnettarım." ifadelerine yer verdi.