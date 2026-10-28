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28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Okul beslenme maliyeti bir ayda 2 bin 147 liraya yükseldİ

28 Ekim 2026, Çarşamba 10:08
Eğitim-İş, okulların açılmasından yalnızca bir ay sonra beslenme çantasının maliyetinin yüzde 6,20 artarak 2 bin 147 liraya yükseldiğini açıkladı.

 

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), okulların açılmasının üzerinden henüz bir ay geçmesine rağmen öğrenci beslenme çantası maliyetlerinde yaşanan artışı çarpıcı verilerle ortaya koydu. Sendika tarafından yapılan açıklamada, aylık beslenme maliyetinin yüzde 6,20 oranında artarak 2 bin 147 TL’ye ulaştığı belirtildi.

Sosyal medya hesapları üzerinden bütçe gerçekleşmelerini ve alım gücü oranlarını paylaşan Eğitim-İş, "Çocukların beslenmesi kamusal bir sorumluluktur. Ücretsiz bir öğün yemek haktır" diyerek siyasi iktidara yüklenirken, bütçe kaynaklarının Maarif Vakfı’na aktarılmasını eleştirdi.

Beslenme maliyeti maaşları eritiyor

Eğitim-İş’in hazırladığı rapora göre, bir öğrencinin sadece okula giderken tüketeceği gıdaların aylık maliyeti olan 2 bin 147 TL, farklı gelir gruplarının bütçesinde büyük bir yük oluşturuyor. Açıklamada bu tutarın maaşlara oranı şu şekilde paylaşıldı:

  • Asgari ücretin yüzde 7,65’ine,
  • Emekli gelirinin yüzde 9,12’sine,
  • Göreve yeni başlayan bir öğretmen maaşının ise yüzde 3’üne karşılık geliyor.

"Maarif Vakfı’na giden kaynakla 931 bin öğrenci doyardı"

Bütçe harcamalarındaki tercihlere dikkat çeken sendika, 15 Ekim 2026’da açıklanan resmi bütçe gerçekleşme verilerini hatırlatarak Türkiye Maarif Vakfı’na aktarılan parayı eleştirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Maarif Vakfı’na yalnızca eylül ayında 2 milyar TL, yılın ilk dokuz ayında ise 4 milyar 58 milyon TL aktarıldı. Eylül ayında vakfa aktarılan kaynakla 931 bin 150 öğrencinin bir aylık beslenme ihtiyacı karşılanabilirdi. Aileleri yoksullaştıran ekonomik politikaların sorumlusu siyasi iktidar, çocukların beslenme sorununu görmezden gelerek kamusal sorumluluğu ailelerin omuzlarına yüklüyor."

"Ücretsiz bir öğün yemek haktır"

Emekçilerin gelirlerinin temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini ve çocukların okula boş beslenme çantalarıyla gitmek zorunda kaldığını vurgulayan Eğitim-İş, devletin kamusal sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Sendika, tüm okullarda öğrencilere acilen ücretsiz yemek verilmesi çağrısında bulundu. (ANKA)

Etiketler: Eğitim-İş, okul beslenmesi, beslenme maliyeti, asgari ücret, emekli maaşı, Maarif Vakfı, resmi bütçe, ücretsiz yemek
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