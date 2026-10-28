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İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı artıyor: Ulusal yas ilan edildi, maçlar ertelendi

28 Ekim 2026, Çarşamba 22:41
İspanya'da iki hızlı yolcu treninin çarpıştığı kazada 68 kişi can verdi, 15'i ağır 53 kişi yaralandı. Başbakan Sanchez, 3 günlük yas ilan edileceğini açıkladı. İspanya Kral Kupası'nda oynanması planlanan 24 maç kaza sebebiyle ertelendi.

 

İspanya'nın Toledo şehri çevresinde iki hızlı yolcu treninin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 68'e yükseldi. Tren kazasının olduğu bölgenin bağlı bulunduğu Kastilya La Mancha özerk yönetiminin hükümet başkanı Emiliano Garcia Page, kazadan etkilenen trenlerden Iryo şirketine bağlı olanında 44, Renfe AVE'dekinde ise 24 kişinin can verdiğini açıkladı. Page, olay yerinde basına verdiği bilgide, mevcut durumda 15'i ağır 53 yaralının hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

3 günlük yas ilan edildi

Bu arada kaza yerine giden Başbakan Pedro Sanchez de kazadan ötürü ülke genelinde 3 günlük resmî yas ilan edileceğini duyurdu.

"Aynı yılda iki kaza kabul edilemez"

Kurtuba yakınlarında 18 Ocak'ta yaşanan, 46 kişinin can verdiği tren kazasına da atıfta bulunarak "İspanya gibi bir ülke için aynı yıl içinde iki hızlı tren kazası yaşanması kabul edilemez." diyen Sanchez, tren kazasıyla ilgili soruşturmanın sonuna kadar yürütüleceğini ve ihmal varsa bunun ortaya çıkarılacağını belirtti. Sanchez, İspanyol demir yolu sistemine güveni yeniden inşa etmek ve yolcuların güvenliğini daha da garanti altına almak için gerekli tüm önlemlerin alınacağını kaydetti.

İspanya'da hızlı trenler çarpıştı: En az 64 ölü

"Kazaya, 'sefere devam' emri sebep oldu"

Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago ise Madrid'deki Atocha tren istasyonundaki ADİF demir yolları ana kontrol merkezinde yaptığı basın toplantısında, "Kontrol merkezinin, Iryo treni raylarda durmuş haldeyken, AVE treninin seferine devam etme kararı açıklanamaz. İspanyol demir yollarında trene arkadan çarpma, böyle bir kaza gerçekten akıl almaz bir durum." dedi. Kazanın ana sistemdeki bir hatadan kaynaklanmadığını vurgulayan Puente, sistem arızası durumunda kontrol merkezinin devreye girdiğini, kırmızı sinyal olmasına rağmen AVE treninin seferine devam etmesine izin verilmesinin kazaya sebep olduğunu aktardı.

Kral Kupası maçları ertelendi

İspanya Kral Kupası'nda oynanması planlanan 24 karşılaşma, tren kazası sebebiyle ertelendi. İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasında, ülkede sabah erken saatlerde meydana gelen tren kazasında ölenler için duyulan saygı ve dayanışmanın bir göstergesi olarak bugün oynanması planlanan İspanya Kral Kupası ilk turundaki 24 karşılaşmanın ertelendiği belirtildi. Açıklamada, ertelenen maçların oynanacağı tarih ve saatlerin sonradan duyurulacağı ifade edildi.

Siyasî liderler programlarını iptal etti

İspanya Kralı 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez, bakanlar ve muhalefetteki siyasi partilerin liderleri, kazadan dolayı bugünkü programlarını iptal etti. Bu arada Toledo çevresindeki tüm hastanelerde bugün için planlanan ameliyatların ertelendiği, kazada yaralananlara öncelik verileceği bildirildi. İspanya'da son büyük tren kazası 18 Ocak'ta ülkenin güneyindeki Kurtuba şehrine bağlı Adamuz ilçesinde meydana gelmiş, Iryo şirketine bağlı bir hızlı trenin raydan çıkması sonucu 46 kişi ölmüştü.

AA

Etiketler: İspanya tren kazası, hızlı tren çarpışması, Toledo, tren faciası, can kaybı, ulusal yas, Pedro Sanchez, İspanya Kral Kupası, maçlar ertelendi, demir yolu güvenliği
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