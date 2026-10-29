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29 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Fon vurgununun siyasî etkisi daha büyük

29 Ekim 2026, Perşembe 02:11
Türkiye’de yaklaşık 456 bin yatırımcıyı etkileyen fon krizi, kamuoyunun ekonomik problemler sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

ASAL Araştırma’nın 4-10 Ekim 2026 tarihlerinde 28 ilde, 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdiği ankette, katılımcıların yüzde 26,5’i “Yatırım fonu ve borsa krizi”ni Türkiye ekonomisinin en önemli problemi olarak gösterdi. Enflasyon yüzde 22,2 ile ikinci, gıda fiyatlarındaki artış yüzde 13 ile üçüncü sırada yer aldı. Haziran ayında yapılan araştırmada ise gıda fiyatları yüzde 21 ile ilk sıradaydı. Eylül ayında derinleşen kriz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre bu fonlarda 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor. Krizin kamuoyundaki etkisine dikkat çeken MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Sahadan gelen veriler net: FON’un siyasete etkisi, FON’un kendisinden çok daha büyük!” ifadelerini kullandı. Kulat, toplumun beklentisini ise “Vatandaşın tek bir beklentisi var: Şeffaflık ve herkese eşit işleyen bir yargı sistemi” sözleriyle dile getirdi.

Haber Merkezi

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