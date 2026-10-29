13. Konya Kitap Günleri’nin ardından

13. Konya Kitap Günleri’nde Yeni Asya Neşriyat, Risale-i Nur Külliyatı’na gösterilen ilgi ve gönüllülerin gayretiyle fuarın dikkat çeken adreslerinden biri oldu.

“Okumadığın gün karanlıktasın” sloganıyla bu yıl 13. kez düzenlenen Konya Kitap Günleri 16-25 Ekim 2026 tarihleri arasında 100’den fazla yayınevinin iştirakiyle Selçuklu Kongre merkezinde gerçekleştirildi.

Risale-i Nur müşteri aramaz

“Risale-i Nur müşterileri aramaz; müşteriler onu aramalı….” diyen Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ifadesine mâsadak olurcasına, müştak gönüllerin iman ve Kur’ân hakikatleriyle buluşması, âdeta demir ile mıknatısın birbirini çekmesi mesabesinde bi’lmüşahede tezahür etti. Geçmiş yıllara kıyasla özellikle Risale-i Nur Külliyatına ilgi ve alâkanın farkındalık oluşturduğu Konya Kitap günlerinde, Recep Albayrak ve Mevlüt Selek ağabeyler ile birlikte Konya Yeni Asya Temsilcisi Said Çamkerten her gün sırayla standda yer aldı. Tanıtım amacıyla her yaştan ağabey ve kardeşlerin, üniversitelilerin katkıları, dua ve takdire şâyandı. Süedalar, Ahsenler, Rabialar ve Kübralar’dan oluşan üniversiteli hanımların da emek ve gayretleri ayrıca görülmeye değerdi.

Fuarın son iki günü misafir olan yazarımız Mehmet Ali Kaya, eserlerini okuyucuları için imzaladı. Kaya’nın 23-24 Ekim’de Bediüzzaman Külliyesi’nde verdiği “Risale-i Nur’un Meslek ve Meşrebi” konulu seminerler de organizasyona ayrı bir katkı sağladı.

Şimdi oku

İman ve Kur’ân hakikatlerinin neşrinde Yeni Asya Neşriyatımız Konya’da bizlere olan vazifesini yerine getirdi. Şimdi sıra bizde... Bir Dava Adamının Notları’nda merhum Zübeyir Gündüzalp ağabeyin “Okumak, okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak veya kitab-ı kebir-i kâinatı okumak” cümlesi ve “Şimdi oku, kabirde okuyamazsın... Hususi okumanı terk etme...” tavsiyeleri şu andan itibaren bize düşen en önemli görevlerden birisidir. Darısı bu güzel vazifeyi yapmak için sırada bekleyen diğer mahallerimize...

KONYA - SAİD ÇAMKERTEN