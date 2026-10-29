“Burada tokat yemeyen yoktur”

Sanayi sitelerinde çalışan MESEM’li (Mesleki Eğitim Merkezi) çocuklar, fiziksel ve sözlü şiddetin çalışma hayatının olağan bir parçası haline geldiğini anlattı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir otomotiv dükkânında, Niğde’de ise bir berberde darbedilen iki çırak ile Aksaray’da ustası tarafından av tüfeğiyle vurulan çıraklar, çocuk işçilerin maruz bırakıldığı şiddeti yeniden gündeme getirdi.

BirGün'ün haberine göre, gençler İstanbul'daki sanayi sitesi olan Kadosan’ın şartlarını "Görece daha iyi" olarak nitelendirse de sözlü ve fiziksel şiddet burada da yaygın. Örneğin bir genç, yaygınlaştıkça 'normalleşen' şiddete ilişkin şöyle diyor: "Usta vuracak da bağıracak da. Dayak yemeden bu meslek öğrenilmez ama tabiî insanın da bir noktada canına tak ediyor." Bir diğer genç ise durumun ne kadar yaygın olduğunu "Burada tokat yememiş çırak neredeyse yoktur" şeklinde ifade ediyor. Ayrıca gençler ortak olarak fiziksel şiddete dönmese dahi sıkça küfürlerle hakarete uğradıklarını da belirtiyor.

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