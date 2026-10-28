Görme engelli kardeşlerin azmi

Adana’da görme engelli Fatma Çetin ve ablası Türkan Alçin, Braille alfabesiyle öğrendikleri Kur’ân-ı Kerîm’i birçok kez hatmetmenin sevincini yaşıyor.

Adana Müftülüğünce görme engellilere yönelik kurs açıldığını öğrenen iki kardeş, 2021’de Çukurova ilçesindeki Abdulbaki-Fatma Siverekli Kız Kur’ân Kursu’na katıldı. Kursta Arapça Braille alfabesini öğrenen iki kardeş, yaklaşık bir yıllık sürede kabartma yazılı Kur’ân-ı Kerîm’i parmak uçlarıyla takip ederek okumaya başladı. Türkan Alçin, “Görmüyorum ama ellerimle okuyorum. İlk zamanlarda biraz zorlanıyordum, korkularım vardı. Şimdi gayet güzel okuyorum.” dedi. Fatma Çetin de Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğrenme sürecinde karşılaştığı zorluklara rağmen azimle çalışmaya devam ettiğini belirtti. AA

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