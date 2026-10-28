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Milyarlık fon enkazında gecikmeli adım: İlk ödemelerin başlayacağı tarih açıklandı

28 Ekim 2026, Çarşamba 22:10
Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla olağanüstü tasfiye sürecine giren yatırım fonlarında ilk ara ödemeler 30 Ekim'de başlıyor. Bugüne kadar 71 bin hesaba 68 milyar lira ödendiği açıklanırken MASAK'ın manipülasyon soruşturması sürüyor.

Sermaye piyasalarında yeterli denetim mekanizmalarının işletilmemesi sonucu ardı ardına patlayan fon krizleri ve büyüyen yatırımcı mağduriyetlerinin ardından iktidar, gecikmeli de olsa tasfiye sürecini hızlandırmaya çalışıyor. Haftalarca belirsizliğe terk edilen ve sistemin güvenilirliğini ağır yaralayan sürecin faturası netleşirken, milyarlarca liralık bu enkazın nasıl yaratıldığına ve denetim kurumlarının bu tabloya nasıl seyirci kaldığına dair sorular ise hâlâ yanıt bekliyor. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bugün olağanüstü tasfiye kapsamına alınan fonlarda ilk ara ödemelerin 30 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla toplanan 8. Fon Koordinasyon Kurulu'nun ardından İletişim Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında hukuki güvenceyi sağlamayı amaçlayan 7596 sayılı Kanun'un 27 Ekim 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Ayrıca, SPK'nın aynı günlü 76/1903 sayılı kararıyla tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esasların belirlendiği aktarıldı.

71 BİN HESABA 68 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Yürütülen tasfiye süreci kapsamında paylaşılan verilere göre, 15 Ekim 2026 tarihli SPK kararıyla tasfiyesine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’ye ait 31 fonun 27’sinde işlemler 23 Ekim itibarıyla büyük ölçüde tamamlandı. Bu kapsamda 26 bin 152 hesaba toplam 27,2 milyar lira ödeme yapıldığı; kalan 4 fon için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sürecin başından bu yana tasfiye halindeki fon sayısının 131’den 38’e düştüğü ve bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar lira ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirildiği açıklandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan hesaplara iadelerin devam ettiği de vurgulandı.

MASAK'TAN YURTDIŞI BAĞLANTILI SORUŞTURMA

Sürecin ceza hukuku ve kara para aklama boyutuyla ilgili ise Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) devrede olduğu belirtildi. Açıklamada, MASAK'ın söz konusu fon soruşturmasına dahil olan şirketler, manipülasyon şüphelileri ve gerçek faydalanıcılar üzerindeki araştırmalarını yurt dışı bağlantılarını da kapsayacak şekilde titizlikle yürüttüğü ifade edildi.

YENİ KANUN TEKLİFİ YOLDA

Süreçleri netleşen olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlamasının öngörüldüğü aktarılırken, benzer krizlerin yeniden yaşanmaması adına yapısal düzenlemeler içeren yeni bir Kanun Teklifi taslağı üzerinde hazırlıkların hızlandırıldığı bildirildi. Sektör temsilcileriyle yapılacak görüşmelerin ardından taslağın TBMM gündemine taşınması planlanıyor.

Haber Merkezi

Etiketler: Yatırım fonları, fon tasfiyesi, olağanüstü tasfiye, SPK, MASAK, TMSF, yatırımcı mağduriyeti, ara ödeme, fon soruşturması, 68 milyar lira
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