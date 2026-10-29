Cumhuriyet ortak geleceğimizin güvencesidir

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhuriyetin ilanının 103. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Milletimizin bağımsızlığına, demokrasimize ve ortak geleceğimize sahip çıkıyoruz. HAK-İŞ olarak, emeğin değer gördüğü, refahın adil paylaşıldığı, birlik ve kardeşliğimizin güçlendiği bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, ikinci yüzyılında da güçlü, bağımsız ve demokratik bir ülke olma hedefinden asla vazgeçmeyeceğini ifade eden Arslan, “Cumhuriyet, bütün vatandaşlarımızın eşit haklarla, özgürce ve kardeşçe yaşadığı ortak geleceğimizin güvencesidir. Kökeni, dili, dini, inancı ve cinsiyeti ne olursa olsun her vatandaşımız bu ülkenin eşit ve onurlu bir ferdidir. Farklılıklarımızı zenginlik kabul eden, ortak değerlerimiz etrafında birliğimizi güçlendiren bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı en kıymetli miraslardan biri, özgürlük ve demokrasi mücadelesidir. Bugün dünyada zulme, işgale ve insanlık dışı uygulamalara karşı direnen tüm mazlum ve mağdur halklar için Türkiye’nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi bir ilham kaynağıdır” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

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