Aliyev yine Türkiye'yi hedef aldı: "Önce aynaya bakın"

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasının Türkiye'de meydana getirdiği tartışmalar sürerken Aliyev, ülkesinin içişlerine müdahale edildiği iddiasıyla bir kez daha sert ifadeler kullandı. "Bağımsız bir ülkeye nasıl yaşaması gerektiğini söylemek için ahlâkî hakkınız var mı? Önce aynaya bakın" diyen Aliyev, "Bize yönelik her türlü saygısızlık ve birilerinin bize bir şeyleri dikte edebileceğine dair düşünceler, kararlı tutumumuzla karşılanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 27 Ekim'de Bakü'de düzenlenen 7. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, başka ülkelerin Azerbaycan'ın içişlerine müdahale etme girişimlerini kabul etmeyeceklerini söyledi. Aliyev'in sözleri, 2 Ekim'deki Yeni Azerbaycan Partisi toplantısında ve 15 Ekim'deki uluslararası zirvede dile getirdiği dış müdahaleye ve çifte standartlara karşı çıkış mesajlarının devamı niteliğinde oldu.

"BAĞIMSIZ BİR ÜLKEYE NASIL YAŞAYACAĞINI SÖYLEMEYE HAKKINIZ VAR MI?"

Aliyev, konuşmasının en dikkat çekici bölümünde başka ülkelerin yaşam biçimine müdahale edilmesini çifte standart olarak nitelendirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı: "Çifte standartlar, birilerinin size nasıl yaşamanız gerektiğini öğretmek istediğinde de kendini gösterir. Böyle bir adım atmadan önce insan aynaya bakmalı ve kendine şu soruyu sormalıdır: Bir başkasına ders vermek, onu eğitmek, bağımsız bir ülkeye nasıl yaşaması gerektiğini, ne yapıp ne yapmaması gerektiğini anlatmak için ahlâkî bir hakkınız var mı?"

Aliyev, Azerbaycan'ın başka ülkelerin içişlerine karışmadığını savunarak aynı yaklaşımı diğer devletlerden de beklediğini söyledi. "Biz bunu asla yapmıyoruz. Kendi işlerimize ve kendi sorumluluklarımıza odaklanıyoruz. Diğer ülkelerde yaşananlar, o ülkelerin halklarını ilgilendiren meselelerdir. Bu, bizim işimiz değildir."

"BİZE BİR ŞEYLER DİKTE EDEBİLECEKLERİNİ SANANLARA KARŞI DURACAĞIZ"

Azerbaycan lideri, ülkesine yönelik eleştirilerde bulunduğunu düşündüğü çevrelere karşı tavırlarının değişmeyeceğini de vurguladı. Aliyev, şunları söyledi: "Biz de bize karşı aynı şekilde davranılmasını bekliyoruz ve bunu sağlıyoruz. Bize yönelik her türlü saygısızlık, temelsiz üstünlük duygusunun her türlü tezahürü ve birilerinin bize bir şeyleri dikte edebileceğine dair yersiz düşünceler, bugüne kadar direnişimizle karşılandı ve bundan sonra da kararlı tutumumuzla karşılanmaya devam edecektir."

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİME DÖNÜŞTÜ

Aliyev'in açıklaması, Azerbaycan hükümetinin 21 Eylül'de kabul ettiği okullarda başörtüsü yasağı düzenlemesinin Türkiye'de oluşturduğu tartışmaların ardından geldi. Düzenlemede başörtüsü açıkça yasaklanan kıyafetler arasında sayılmasa da okullarda başörtülü öğrencilerin derslere alınmadığına ilişkin haberler ve görüntüler kamuoyuna yansıdı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve bazı milletvekilleri, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesini eleştirdi. Azerbaycan'daki iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi ise 13 Ekim'de yayımladığı açıklamada, Türkiye'den gelen eleştirileri ülkenin içişlerine müdahale olarak değerlendirdi. Başörtüsü tartışması, iki ülkenin siyasetçileri ve medya kuruluşları arasında karşılıklı açıklamalara dönüştü.

ALİYEV DAHA ÖNCE DE DIŞ MÜDAHALE UYARISI YAPMIŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, 2 Ekim'de Yeni Azerbaycan Partisinin toplantısında yaptığı konuşmada da ülkesinin bağımsız politikalar izlediğini ve dışarıdan müdahaleyi kabul etmeyeceğini vurgulamıştı. Bu konuşma, Türkiye'den 12 Ekim'de yükselen tepkilerden önce gerçekleşmiş ancak başörtüsü tartışmasının devam ettiği günlerde Ankara'ya yönelik dolaylı bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

Aliyev, 15 Ekim'de Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi'nde de Azerbaycan'ın çifte standartlara karşı mücadele ettiğini söylemişti. 27 Ekim'deki konuşmasında ise aynı yaklaşımı bu kez başka ülkelere nasıl yaşamaları gerektiğinin söylenemeyeceği üzerinden dile getirdi.

AZERBAYCAN 31 TÜRK VATANDAŞINA GİRİŞ YASAĞI GETİRMİŞTİ

İki ülke arasındaki gerilim, 21 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının aralarında siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve yazarların bulunduğu 31 Türk vatandaşının ülkeye girişini yasaklamasıyla yeni bir boyut kazanmıştı. Giriş yasağı getirilen isimler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve çeşitli gazeteciler yer alıyordu. Bakü yönetimi, söz konusu kişilerin sosyal medya paylaşımlarında Azerbaycan'ın egemenliğini, millî güvenliğini ve anayasal düzenini hedef aldığını ileri sürmüştü.

SARAL'IN GÖREVDEN AYRILMASININ ARDINDAN GELEN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da başörtüsü uygulamalarına ilişkin eleştirilerinin ardından 25 Ekim'de görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Saral, gazeteci Talat Atilla'ya yaptığı ilk açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ayrıldığını belirtmiş, Azerbaycan'a yönelik sözlerinin kararda etkili olup olmadığı sorusuna "Evet, öyle görünüyor" cevabını vermişti. 26 Ekim'de ise sosyal medya hesabından istifasını sunduğunu duyurmuştu.